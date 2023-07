El truco infalible para sacar el olor a frito después de cocinar milanesas.

No cabe ninguna duda de que las milanesas son uno de los platos preferidos por todos los argentinos. Este clásico de la gastronomía local es muy fácil de preparar y, como muchos aseguran, todo alimento puede llegar a convertirse en una milanesa. De ternera, pollo, pescado, berenjena u otra verdura queda bien empanada.

Claramente, cada cocinero tiene su propio truco e incluso existen diferentes cocciones ya que puede ser frita (una de las más elegidas) o al horno. Sin embargo, hay una serie de pasos que se deben seguir como lograr sazonar bien el huevo y que el empanado esté lo suficientemente crujiente.

Los 5 mejores lugares para comer milanesas en Mendoza Foto: redes sociales

Pero la secta de las milanesas no acaba ahí, ya que existen muchas formas de presentación. Puede ser napolitana, a caballo, con papas fritas o puré. Esto no quita que cocinarlas sea un poco engorroso.

Compartió cómo quitar el olor a frito después de hacer milanesas y se hizo viral en TikTok

Una cuenta de TikTok con el usuario @datazo.datazo, que recomienda tips y consejos para tener un día a día más fácil, compartió un truco infalible para poder sacar el olor a frito de la casa luego de haber cocinado unas milanesas. Si bien este plato resuelve muchas comidas, el olor que dejan en la casa no es muy agradable.

Milanesa Foto: instagram/elpreferidodepalermo

“Te hiciste una milanga, la casa te quedó llena de olor”, comenzó diciendo la usuaria y procedió a dar el tip: “Vas a agarrar un frasquito de vidrio, el que tengas, no importa. Limpiador de piso, el que uses, no importa la marca, vas a poner en el frasquito y lo vas a dejar en el ambiente”, sostuvo.

“Esto después de un rato saca todo el olor a comida”, aseguró. En poco tiempo el video ya tiene más de 1.5 millones de reproducciones, superó los 110 mil likes y más de 300 personas dejaron sus comentarios. Muchos agradecieron el tip y otros añadieron sus propios trucos: “Para sacar el olor a quemado, hay que poner algodón con esencia de vainilla”, comentó una internauta.