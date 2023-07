Dónde salir a comer este 20 de julio por el Día del Amigo

Cada 20 de julio se celebra en la Argentina el tan esperado Día del Amigo, una fecha para reunirse con esas personas tan importantes y esenciales en la vida. Es una conmemoración especial para quienes acompañan en el día a día, brindan su apoyo incondicional y están en las buenas y en las malas.

La fecha se estableció gracias a la iniciativa del argentino Enrique Febbraro, quien conmovido por el aterrizaje del hombre a la Luna envió mil cartas a todo el mundo para establecer la fecha como un “un gesto de amistad de la humanidad hacia el universo”.

Dónde celebrar el Día del Amigo en Buenos Aires: todas las promociones

Con el paso del tiempo, la propuesta del odontólogo oriundo de Lomas de Zamora ganó notoriedad y la fecha fue reconocida en todo el territorio nacional y otros países de la región como Brasil, Uruguay, Chile y hasta España. Ahora se conmemora como un día especial para reunirse con aquellos seres tan significativos.

Bares y restaurantes de la Ciudad de Buenos Aires y alrededores lanzaron un menú especial y promociones exclusivas para juntarse a celebrar con amigos. Hay que tener en cuenta que algunos establecimientos son con reserva.

Growlers

Festeja el Día del Amigo con música, sorpresas y un clima bien festivo. De 19 a 22, en todos sus locales habrá 2x1 en gin tonics, tintillo y vermú tirados. Además, en la sucursal de Palermo se presentará una banda de música en vivo para subir la energía de la noche.

Alegra (Olleros 3891, Chacarita)

En este espacio se podrá degustar un menú con dos porciones de canelones caseros, rellenos de kale, acelga, ricota y queso fresco de cabra con salsa de tomates; y un crumble de peras especiadas con helado de crema, maridado con una botella de vino Stella Crinita Amici Miei Blend Malbec-Syrah. Su valor es de $14.000 para compartir entre dos personas.

El Galpón de Tacuara

La cervecería artesanal propone festejar la amistad durante todo el mes de julio en sus locales de Palermo, Belgrano y Devoto. De domingo a miércoles, entre las 12 y 2 tendrán un 3x2 en pintas de sus cervezas. Para completar la propuesta, su menú incluye gran variedad de tapas para compartir, pizzas caseras, hamburguesas, panchos y ensaladas.

La Dorita (Humboldt 1892 / Bulnes 2593, Palermo)

El 20 de julio, tendrán platos fuera de carta para sorprender a los diferentes grupos y celebrar la amistad. Las sugerencias del día serán una provoleta estacionada con tomates asados, cebolla caramelizada y huevos de campo fritos; una lasagna a la boloñesa con masa de azafrán; y un flan de leche condensada con crema.

Francisca del fuego (Av.Infanta Isabel 220, Arco 14, Palermo)

Ubicado en los Arcos del Rosedal, el bar-restaurante contará un 2x1 en cervezas de la marca Grolsch a un precio especial de $1.300, disponible durante todo el 20 de julio para brindar entre amigos. Además, este espacio ofrece tapas de autor y pizzas de masa madre al horno de barro.

Joe´s Grill (Av. Fondo de la legua 340, San Isidro)

En el Día del Amigo, el restaurante servirá dos menús de tres pasos para compartir en su salón o en su deck calefaccionado. El primero tiene un valor de $3.950 e incluye una porción de papas bravas con queso cheddar como entrada; una milanesa de peceto al champiñón como principal; un postre a elección entre budín de pan, trifle o café; y un agua saborizada, limonada o pinta de cerveza artesanal.

El segundo, tiene un precio de $7.690 y está pensado para dos personas, con dos empanadas de pollo o carne, una pizza artesanal de estilo napoletano a elección, dos postres y dos bebidas a elección.

Cincinnati (Esmeralda 924, Torre Bellini Esmeralda, Microcentro)

Invita a alzar las copas y brindar por la amistad con un happy hour extendido de 19 a 22. El restaurante de cocina italiana y pizzas napoletanas servirá dos copas de vino malbec por $1.500 y dos cócteles clásicos por $2.000, con opciones como Aperol Spritz, Cynar Julep, Campari Tonic, Fernet Cola y Cuba Libre.

Para compartir entre amigos se recomiendan sus pizzas de larga fermentación, con una masa suave y ligera, de bordes bien inflados, como la Cincinnati que lleva pomodoro, burrata, prosciutto italiano, tomates cherry y rúcula fresca.

Tanta (Esmeralda 938, esq. Paraguay, Retiro)

El restaurante de cocina criolla peruana celebrarán el Día del Amigo con recetas sabrosas y abundantes, especialmente pensadas para disfrutar en grupo. Se sugiere la Jaranita Criolla, una degustación de anticuchos, causa de pollo, papas a la huancaína y papa rellena; las croquetas de choclo con humita y crema de rocoto; el tradicional ají de gallina con papas amarillas y arroz con arvejas; y el osobuco braseado “de la abuela”, con tomate, puré de papas y criolla de palta. La experiencia se completa con cocktails típicos de Perú, como el pisco de frutos rojos o el Chicha Sour.

Durante este día se tomarán reservas para grupos a partir de cuatro personas en el primer turno (19:30, 20 o 20:30) y segundo turno (22, 22:30 o 23).

Kamay Lounge (Marcelo Torcuato de Alvear al 975, Retiro)

el restaurante del chef peruano Raúl Zorrilla tendrá un happy hour extendido en cocktails a base de pisco para acompañar sus diferentes recetas de la cocina criolla peruana y nikkei. De 12 a 17 y de 19 a 22 habrá 2x$1.800 en Pisco Sour clásico, 2x$2.000 en Golden Gin (pisco tabernero, gin macerado con cardamomo, almíbar y licuado de ananá) y 2x$2.200 en Win de Frutos Rojos (pisco, gin, frutillas, almíbar simple y lima).

Gourmand Food Hall (Posadas 1245, Retiro)

Celebrará la amistad con una propuesta de cocktails especiales y tapas para compartir. Entre las opciones, figuran el cóctel The Sky is The Limit (Chandon Rosé, gin, almíbar de ananá y jugo de limón), el Art Ground (Chandon Extra Brut, whisky scotch, licor de cassis y almíbar) y el Sparkling Spirit (Chandon Délice, vermouth bianco y garnish).

También se podrá disfrutar de Chandon en sus versiones Extra Brut, Rosé, Apéritif y Délice. Además, disponen de una cuidada selección de tapas, como esfera de queso de cabra, bocado de mousse de foie, nigiri de langostino, tempura de pesca blanca y tartare de salmón; y tablas de quesos y fiambres.

Trufa Restaurant (Caamaño 1370, Pilar)

Extenderá las celebraciones por el Día del Amigo desde el jueves 20 al viernes 21 de julio. Ambos días, su salón estará musicalizado con un DJ set en vivo, mientras se ofrece un 2x1 en cócteles de autor, elaborados con espirituosas de primera línea.

Algunas opciones imperdibles son el Expresso Martini (a base de vodka, licor italiano de avellanas, licor italiano de café y ristretto) y el Corcovado (con pisco, mascabo, bitter Angostura y ginger ale). Se podrán acompañar con tapas y platos de impronta cosmopolita.

Take Away: Chungo Heladería (Av. San Isidro 4598, Saavedra)

Ofrecerán un 2x1 en el 1/4 kg de sus cremas heladas a elección. Algunos de los favoritos de todos son el Caramel Brownie (crema americana, brownie y salsa de caramel), el dulce de leche Cucuruccino (crema con dulce de leche, queso crema, dulce de leche natural y trocitos de cookies de chocolate), el chocolate Patagónico (chocolate semiamargo, merengues y frutos rojos) y el infaltable Supersambayón (una crema a base de yema de huevo, crema de leche y vino generoso, combinada con almendras cubiertas en chocolate).