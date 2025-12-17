Cómo hacer vitel toné sin fallar en el intento: la receta de Maru Botana con todos los secretos

Si hay un plato que grita Navidad en la mesa argentina, ese es el vitel toné. Aparece cada diciembre, genera debates eternos y, cuando sale bien, se convierte en la estrella absoluta de la noche. El problema es que muchos le tienen miedo porque creen que es difícil.

Maru Botana lo repite siempre y no falla: el secreto está en el equilibrio. Ni demasiado limón, ni una salsa pesada, ni carne gruesa. Todo tiene que estar medido, probado y pensado para comerse bien frío. Esta versión, más cremosa y suave, respeta la tradición pero suma tips clave para que no salga seco ni invasivo.

Así queda el vitel toné con esta receta.

Qué ingredientes se necesitan para hacer el vitel toné

Para la salsa estilo Maru:

200 g de atún

4 anchoas

1 taza de mayonesa

2 cucharadas de mostaza

1 cucharada de alcaparras

1/2 taza de crema de leche o queso crema

1/4 taza de jugo de limón

2 yemas de huevo

Para la carne:

1 peceto

Sal y condimentos a gusto

La cocinera mostró la mejor manera de preparar la salsa.

Paso a paso, cómo preparar el vitel toné

Cociná el peceto. Podés hervirlo a fuego bajo en caldo o sellarlo y llevarlo al horno, como recomienda Maru, para lograr una carne más sabrosa. Dejá enfriar bien la carne antes de cortarla. Este paso es clave para lograr fetas finitas. Cortá el peceto lo más fino posible, idealmente con cuchillo eléctrico o máquina. Para la salsa, colocá en la procesadora el atún, las anchoas, la mayonesa, la mostaza, las alcaparras y las yemas. Procesá y agregá de a poco el jugo de limón y la crema o queso crema hasta lograr una textura lisa. Probá y ajustá. Maru insiste: “Todas estas salsas de las fiestas hay que equilibrarlas, no mandarle todo de golpe”. Armá el plato intercalando capas de carne y salsa, o cubrí directamente las fetas. Llevá a la heladera varias horas antes de servir.

Servilo bien frío, decorá con alcaparras y listo. Sin estrés, sin miedo y con sabor a tradición bien hecha. Porque el vitel toné no falla cuando se hace con paciencia, buenos ingredientes y un poco de amor navideño.