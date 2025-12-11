Vía Gourmet / Recetas

Cómo hacer unos dulces y refrescantes tragos con gin: la receta ideal para las Fiestas

Frescos, frutales y fáciles de hacer: estos cuatro tragos con gin son perfectos para brindar o acompañar la mesa festiva sin complicarse.

11 de diciembre de 2025,

El gin se volvió el favorito de las barras caseras porque combina con casi todo: frutas, cítricos, gaseosas y espumantes. Y Agus Liporace, de @kulinaria.recetas, mostró en TikTok cuatro versiones que se viralizaron porque no requieren técnica, solo ganas de tomar algo rico. Cada trago queda con personalidad propia y todos funcionan perfecto para las noches calurosas de diciembre.

Lo mejor: podés adaptarlos al dulzor que te gusta, reemplazar frutas según temporada o hacerlos en jarra si tenés mucha gente. Son tragos “sin misterio” que quedan lindos, ricos y refrescantes.

Qué ingredientes se necesitan para hacer tragos dulces y refrescantes con gin

Frutilla y naranja

  • 3 frutillas
  • 2 cucharaditas de azúcar
  • 2 shots de jugo de naranja
  • 1 o 2 shots de gin
  • Soda
  • Hielo

Limón y arándanos

  • 2 gajos de limón
  • 1 puñado de arándanos
  • 1 o 2 shots de gin
  • Gaseosa de limón
  • Hielo

Mandarina + mermelada

  • 4 gajos de mandarina (o naranja)
  • 1 shot de gin
  • 1 cucharada de mermelada de frutos rojos
  • Espumante
  • Hielo
  • Menta (opcional)

Durazno y naranja

  • 1/2 durazno congelado
  • 2 shots de jugo de naranja
  • 1 o 2 shots de gin
  • Soda
  • Un toque de granadina
  • Hielo
Paso a paso, cómo preparar tragos refrescantes con gin

Frutilla + naranja

  1. Pisá las frutillas con azúcar.
  2. Sumá jugo de naranja y gin.
  3. Serví con hielo y completá con soda.

Limón + arándanos

  1. Triturá limón y arándanos.
  2. Agregá gin y mezclá.
  3. Pasá a una copa con hielo y completá con gaseosa de limón.

Mandarina + mermelada

  1. Pisá los gajos sin piel.
  2. Sumá gin y mermelada.
  3. Serví con hielo y completá con espumante. Decorá con mandarina o menta.

Durazno + naranja

  1. Rallá o pisá el durazno congelado.
  2. Sumá gin y jugo de naranja.
  3. Terminá con soda y un chorrito de granadina.

Estos tragos son una forma simple de elevar cualquier reunión navideña sin quedar pegado atrás de la barra. Son frescos, coloridos y súper adaptables. Probá los cuatro, elegí tu favorito y sacá la jarra para el brindis: éxito asegurado.

