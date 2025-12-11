Cómo hacer unos dulces y refrescantes tragos con gin: la receta ideal para las Fiestas

El gin se volvió el favorito de las barras caseras porque combina con casi todo: frutas, cítricos, gaseosas y espumantes. Y Agus Liporace, de @kulinaria.recetas, mostró en TikTok cuatro versiones que se viralizaron porque no requieren técnica, solo ganas de tomar algo rico. Cada trago queda con personalidad propia y todos funcionan perfecto para las noches calurosas de diciembre.

Lo mejor: podés adaptarlos al dulzor que te gusta, reemplazar frutas según temporada o hacerlos en jarra si tenés mucha gente. Son tragos “sin misterio” que quedan lindos, ricos y refrescantes.

La receta la subió Agus Liporace.

Qué ingredientes se necesitan para hacer tragos dulces y refrescantes con gin

Frutilla y naranja

3 frutillas

2 cucharaditas de azúcar

2 shots de jugo de naranja

1 o 2 shots de gin

Soda

Hielo

Limón y arándanos

2 gajos de limón

1 puñado de arándanos

1 o 2 shots de gin

Gaseosa de limón

Hielo

Mandarina + mermelada

4 gajos de mandarina (o naranja)

1 shot de gin

1 cucharada de mermelada de frutos rojos

Espumante

Hielo

Menta (opcional)

Durazno y naranja

1/2 durazno congelado

2 shots de jugo de naranja

1 o 2 shots de gin

Soda

Un toque de granadina

Hielo

Tragos refrescantes para el verano.

Paso a paso, cómo preparar tragos refrescantes con gin

Frutilla + naranja

Pisá las frutillas con azúcar. Sumá jugo de naranja y gin. Serví con hielo y completá con soda.

Limón + arándanos

Triturá limón y arándanos. Agregá gin y mezclá. Pasá a una copa con hielo y completá con gaseosa de limón.

Mandarina + mermelada

Pisá los gajos sin piel. Sumá gin y mermelada. Serví con hielo y completá con espumante. Decorá con mandarina o menta.

Durazno + naranja

Rallá o pisá el durazno congelado. Sumá gin y jugo de naranja. Terminá con soda y un chorrito de granadina.

Estos tragos son una forma simple de elevar cualquier reunión navideña sin quedar pegado atrás de la barra. Son frescos, coloridos y súper adaptables. Probá los cuatro, elegí tu favorito y sacá la jarra para el brindis: éxito asegurado.