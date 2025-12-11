Cómo hacer unos dulces y refrescantes tragos con gin: la receta ideal para las Fiestas

El gin se volvió el favorito de las barras caseras porque combina con casi todo: frutas, cítricos, gaseosas y espumantes. Y Agus Liporace, de @kulinaria.recetas, mostró en TikTok cuatro versiones que se viralizaron porque no requieren técnica, solo ganas de tomar algo rico. Cada trago queda con personalidad propia y todos funcionan perfecto para las noches calurosas de diciembre.
Lo mejor: podés adaptarlos al dulzor que te gusta, reemplazar frutas según temporada o hacerlos en jarra si tenés mucha gente. Son tragos “sin misterio” que quedan lindos, ricos y refrescantes.
Qué ingredientes se necesitan para hacer tragos dulces y refrescantes con gin
Frutilla y naranja
- 3 frutillas
- 2 cucharaditas de azúcar
- 2 shots de jugo de naranja
- 1 o 2 shots de gin
- Soda
- Hielo
Limón y arándanos
- 2 gajos de limón
- 1 puñado de arándanos
- 1 o 2 shots de gin
- Gaseosa de limón
- Hielo
Mandarina + mermelada
- 4 gajos de mandarina (o naranja)
- 1 shot de gin
- 1 cucharada de mermelada de frutos rojos
- Espumante
- Hielo
- Menta (opcional)
Durazno y naranja
- 1/2 durazno congelado
- 2 shots de jugo de naranja
- 1 o 2 shots de gin
- Soda
- Un toque de granadina
- Hielo
Paso a paso, cómo preparar tragos refrescantes con gin
Frutilla + naranja
- Pisá las frutillas con azúcar.
- Sumá jugo de naranja y gin.
- Serví con hielo y completá con soda.
Limón + arándanos
- Triturá limón y arándanos.
- Agregá gin y mezclá.
- Pasá a una copa con hielo y completá con gaseosa de limón.
Mandarina + mermelada
- Pisá los gajos sin piel.
- Sumá gin y mermelada.
- Serví con hielo y completá con espumante. Decorá con mandarina o menta.
Durazno + naranja
- Rallá o pisá el durazno congelado.
- Sumá gin y jugo de naranja.
- Terminá con soda y un chorrito de granadina.
Estos tragos son una forma simple de elevar cualquier reunión navideña sin quedar pegado atrás de la barra. Son frescos, coloridos y súper adaptables. Probá los cuatro, elegí tu favorito y sacá la jarra para el brindis: éxito asegurado.