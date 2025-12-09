La coctelería argentina acaba de sumar dos creaciones inspiradas en los sabores y el espíritu del Sur, de la mano de una de sus mayores referentes: Mona Gallosi. La bartender, nacida en Río Negro y con más de 25 años de trayectoria, presentó recientemente los cócteles “Susurro Austral” y “Planicie Austral”, un verdadero homenaje a la inmensidad del paisaje fueguino.

Estos tragos, concebidos con un enfoque simple y sensorial que caracteriza el trabajo de Gallosi, se destacan por el uso de ingredientes autóctonos que evocan la identidad patagónica y buscan acercar esos sabores únicos a todos los amantes de los cócteles.

Cuatro opciones económicas para los cócteles de Año Nuevo.

Un brindis inspirado en el Sur argentino

Estas creaciones de autor nacieron en el marco de la celebración del 20° aniversario de un ícono de Tierra del Fuego, Los Cauquenes Resort + Spa + Experiences. Gallosi diseñó los cócteles para homenajear la identidad patagónica del resort a través de ingredientes que capturan la esencia del Fin del Mundo.

Mona Gallosi.

Las recetas pasarán a formar parte de la propuesta del bar de Los Cauquenes, permitiendo que huéspedes y visitantes puedan disfrutar del sabor austral durante todo el año en Ushuaia.

A continuación, te compartimos el detrás de escena y las recetas completas de estas dos bebidas que transportan directamente al Fin del Mundo.

Susurro Austral: El Calafate y el Whisky en un Abrazo Intenso

Este cóctel es una oda a la riqueza natural y gastronómica de Tierra del Fuego. Mona Gallosi logró fusionar la potencia de un whisky argentino con la dulzura característica de frutos y mieles de la región. El resultado es una bebida de sabor intenso, compleja y con un equilibrio perfecto.

Whisky, Calafate y vodka: los cócteles patagónicos de Mona Gallosi que debes probar en estas Fiestas

Ingredientes

Whisky argentino EM&C 45 ml Aporta la base alcohólica y el carácter.

Miel de saúco 30 ml Agrega un dulzor herbal y floral distintivo.

Lima cristal 30 ml Proporciona la acidez que balancea la dulzura.

Grand Marnier 15 ml Un toque cítrico y licoroso para mayor complejidad.

Reducción de Calafate 30 ml El sabor insignia patagónico que evoca la región.

El Secreto del Sabor: La clave de este cóctel es el uso del Calafate (en reducción), un fruto típico del sur de Argentina. Este ingrediente, junto a la miel de saúco, crea una capa de dulzura profunda que contrasta elegantemente con la intensidad del whisky.

Planicie Austral: La Exótica Acidez del Ruibarbo

Para los paladares que prefieren tragos más frescos y con una acidez marcada, “Planicie Austral” es la opción ideal. Este cóctel utiliza el ruibarbo, una hortaliza muy apreciada en la gastronomía patagónica por su sabor ligeramente ácido y único, aportando una impronta refrescante.

Whisky, Calafate y vodka: los cócteles patagónicos de Mona Gallosi que debes probar en estas Fiestas

Ingredientes

Vodka 45 ml Una base neutra que permite que los sabores frutales dominen.

Cordial de ruibarbo 45 ml El protagonista, aportando un sabor ácido y vegetal único.

Miel de Calafate 15 ml Un toque de dulzor local para redondear el cóctel.

Limón 10 ml Potencia la frescura y la acidez del ruibarbo.

El ruibarbo, a pesar de ser una hortaliza, se utiliza comúnmente en postres y bebidas por su tallo. En este cóctel, su sabor ácido único es ideal para disfrutar en un día fresco, evocando la pureza y la belleza natural del paisaje fueguino.