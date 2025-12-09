Whisky, Calafate y vodka: los cócteles patagónicos de Mona Gallosi que debes probar en estas Fiestas

La coctelería argentina acaba de sumar dos creaciones inspiradas en los sabores y el espíritu del Sur, de la mano de una de sus mayores referentes: Mona Gallosi. La bartender, nacida en Río Negro y con más de 25 años de trayectoria, presentó recientemente los cócteles “Susurro Austral” y “Planicie Austral”, un verdadero homenaje a la inmensidad del paisaje fueguino.
Estos tragos, concebidos con un enfoque simple y sensorial que caracteriza el trabajo de Gallosi, se destacan por el uso de ingredientes autóctonos que evocan la identidad patagónica y buscan acercar esos sabores únicos a todos los amantes de los cócteles.
Un brindis inspirado en el Sur argentino
Estas creaciones de autor nacieron en el marco de la celebración del 20° aniversario de un ícono de Tierra del Fuego, Los Cauquenes Resort + Spa + Experiences. Gallosi diseñó los cócteles para homenajear la identidad patagónica del resort a través de ingredientes que capturan la esencia del Fin del Mundo.
Las recetas pasarán a formar parte de la propuesta del bar de Los Cauquenes, permitiendo que huéspedes y visitantes puedan disfrutar del sabor austral durante todo el año en Ushuaia.
A continuación, te compartimos el detrás de escena y las recetas completas de estas dos bebidas que transportan directamente al Fin del Mundo.
Susurro Austral: El Calafate y el Whisky en un Abrazo Intenso
Este cóctel es una oda a la riqueza natural y gastronómica de Tierra del Fuego. Mona Gallosi logró fusionar la potencia de un whisky argentino con la dulzura característica de frutos y mieles de la región. El resultado es una bebida de sabor intenso, compleja y con un equilibrio perfecto.
Ingredientes
- Whisky argentino EM&C 45 ml Aporta la base alcohólica y el carácter.
- Miel de saúco 30 ml Agrega un dulzor herbal y floral distintivo.
- Lima cristal 30 ml Proporciona la acidez que balancea la dulzura.
- Grand Marnier 15 ml Un toque cítrico y licoroso para mayor complejidad.
- Reducción de Calafate 30 ml El sabor insignia patagónico que evoca la región.
El Secreto del Sabor: La clave de este cóctel es el uso del Calafate (en reducción), un fruto típico del sur de Argentina. Este ingrediente, junto a la miel de saúco, crea una capa de dulzura profunda que contrasta elegantemente con la intensidad del whisky.
Planicie Austral: La Exótica Acidez del Ruibarbo
Para los paladares que prefieren tragos más frescos y con una acidez marcada, “Planicie Austral” es la opción ideal. Este cóctel utiliza el ruibarbo, una hortaliza muy apreciada en la gastronomía patagónica por su sabor ligeramente ácido y único, aportando una impronta refrescante.
Ingredientes
- Vodka 45 ml Una base neutra que permite que los sabores frutales dominen.
- Cordial de ruibarbo 45 ml El protagonista, aportando un sabor ácido y vegetal único.
- Miel de Calafate 15 ml Un toque de dulzor local para redondear el cóctel.
- Limón 10 ml Potencia la frescura y la acidez del ruibarbo.
El ruibarbo, a pesar de ser una hortaliza, se utiliza comúnmente en postres y bebidas por su tallo. En este cóctel, su sabor ácido único es ideal para disfrutar en un día fresco, evocando la pureza y la belleza natural del paisaje fueguino.