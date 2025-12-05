Cómo hacer unos arbolitos de Navidad de dulce de leche: la receta ideal para la mesa dulce de estas Fiestas

A medida que se acerca la Navidad, las redes se llenan de recetas simples para decorar la mesa sin volverte loco en la cocina. Entre las propuestas más virales, una de las que más enamoró a los usuarios fue la de Cuqui Pastelería en TikTok, que mostró cómo convertir una simple galletita en un arbolito festivo usando dulce de leche y chocolate blanco teñido.
Esta opción es ideal para preparar con chicos, montar una mesa dulce temática o tener un snack dulce a mano para los brindis. Además, requiere muy pocos pasos y no demanda horno, así que resulta perfecta para los días calurosos de diciembre.
Qué ingredientes se necesitan para hacer arbolitos de Navidad de dulce de leche
- Galletitas tipo Oreo
- Dulce de leche repostero
- Chocolate blanco
- Colorante liposoluble verde
- Perlitas o granas para decorar
- Estrellitas comestibles (opcional)
Paso a paso, cómo preparar arbolitos de Navidad de dulce de leche
- Rellenar una manga con dulce de leche y colocarle un pico liso para lograr una terminación prolija.
- Sobre cada galletita, hacer tres copitos de dulce de leche, uno encima del otro, formando la silueta del arbolito.
- Derretir el chocolate blanco en el microondas, calentándolo en tandas de 30 segundos para evitar que se queme.
- Agregar el colorante liposoluble verde y mezclar hasta obtener un tono uniforme.
- Tomar cada arbolito desde la base y sumergirlo por completo en el chocolate verde.
- Apoyarlos sobre papel manteca y decorarlos con perlitas y una estrellita en la punta.
- Dejar enfriar hasta que el chocolate endurezca por completo.
Estos arbolitos, además de ser irresistibles, resultan un gran recurso para sumar color y espíritu festivo a cualquier celebración. Son económicos, rinden un montón y podés personalizarlos con los colores y decoraciones que más te gusten.