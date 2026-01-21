Cómo hacer una torta tres leches sin fallar en el intento: la receta de Maru Botana

La torta tres leches es uno de esos postres que imponen respeto. Tiene fama de complicada, de pasarse de húmeda o quedar seca si algo falla. Pero cuando Maru Botana se mete en el tema, la cosa cambia. Con una receta clara, proporciones exactas y algunos tips clave, la pastelera mostró cómo lograr una versión bien equilibrada, ideal para festejos o para lucirse un domingo en familia.
El secreto arranca desde el principio. Maru insiste en algo fundamental: hacer un bizcochuelo casero y liviano, que pueda absorber la mezcla sin desarmarse. A eso se suma una salsa tres leches bien pareja y un armado prolijo, sin apuros. El resultado es una torta generosa, húmeda y con ese sabor inconfundible que la volvió un clásico en toda Latinoamérica.
Qué ingredientes se necesitan para hacer la torta tres leches
Para el bizcochuelo
- 9 huevos
- 300 g de azúcar
- 150 g de fécula de maíz
- 360 g de harina 0000
- Un chorrito de esencia de vainilla
Para la salsa tres leches
- 250 ml de leche condensada
- 250 ml de leche evaporada
- 250 ml de crema de leche
Para el relleno
- Aproximadamente 500 g de dulce de leche
Para la cobertura
- 2 tazas de azúcar
- 1 taza de claras de huevo
- Dulce de leche, a gusto, para marmolar
Paso a paso, cómo preparar la torta tres leches de Maru Botana
- Batí los huevos con el azúcar hasta lograr punto letra, cuando el batido deja dibujo.
- Sumá de a poco la harina y la fécula tamizadas, integrando con movimientos suaves.
- Volcá la mezcla en un molde enmantecado y enharinado.
- Cociná en horno medio durante 45 a 50 minutos y dejá enfriar.
- Cortá el bizcochuelo por la mitad y reservá.
- Mezclá en un bowl la leche condensada, la leche evaporada y la crema de leche.
- Volvé a colocar una mitad del bizcochuelo en el molde, pinchá la superficie y volcá parte de la salsa.
- Agregá el relleno de dulce de leche, cubrí con la otra mitad y terminá con el resto de la salsa.
- Para el merengue suizo, calentá claras y azúcar a baño María hasta disolver el azúcar y batí hasta lograr picos firmes.
- Cubrí la torta y marmolá con dulce de leche.
El tip final de Maru marca la diferencia: volcá la salsa cuando el bizcochuelo todavía está tibio para que absorba mejor.