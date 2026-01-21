Cómo hacer una torta tres leches sin fallar en el intento: la receta de Maru Botana

La torta tres leches es uno de esos postres que imponen respeto. Tiene fama de complicada, de pasarse de húmeda o quedar seca si algo falla. Pero cuando Maru Botana se mete en el tema, la cosa cambia. Con una receta clara, proporciones exactas y algunos tips clave, la pastelera mostró cómo lograr una versión bien equilibrada, ideal para festejos o para lucirse un domingo en familia.

El secreto arranca desde el principio. Maru insiste en algo fundamental: hacer un bizcochuelo casero y liviano, que pueda absorber la mezcla sin desarmarse. A eso se suma una salsa tres leches bien pareja y un armado prolijo, sin apuros. El resultado es una torta generosa, húmeda y con ese sabor inconfundible que la volvió un clásico en toda Latinoamérica.

Así queda la torta con esta receta.

Qué ingredientes se necesitan para hacer la torta tres leches

Para el bizcochuelo

9 huevos

300 g de azúcar

150 g de fécula de maíz

360 g de harina 0000

Un chorrito de esencia de vainilla

Para la salsa tres leches

250 ml de leche condensada

250 ml de leche evaporada

250 ml de crema de leche

Para el relleno

Aproximadamente 500 g de dulce de leche

Para la cobertura

2 tazas de azúcar

1 taza de claras de huevo

Dulce de leche, a gusto, para marmolar

La pastelera enseñó paso a paso cómo hacer la torta.

Paso a paso, cómo preparar la torta tres leches de Maru Botana

Batí los huevos con el azúcar hasta lograr punto letra, cuando el batido deja dibujo. Sumá de a poco la harina y la fécula tamizadas, integrando con movimientos suaves. Volcá la mezcla en un molde enmantecado y enharinado. Cociná en horno medio durante 45 a 50 minutos y dejá enfriar. Cortá el bizcochuelo por la mitad y reservá. Mezclá en un bowl la leche condensada, la leche evaporada y la crema de leche. Volvé a colocar una mitad del bizcochuelo en el molde, pinchá la superficie y volcá parte de la salsa. Agregá el relleno de dulce de leche, cubrí con la otra mitad y terminá con el resto de la salsa. Para el merengue suizo, calentá claras y azúcar a baño María hasta disolver el azúcar y batí hasta lograr picos firmes. Cubrí la torta y marmolá con dulce de leche.

El tip final de Maru marca la diferencia: volcá la salsa cuando el bizcochuelo todavía está tibio para que absorba mejor.