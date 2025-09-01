Cómo hacer una torta matera esponjosa sin huevos ni manteca: receta súper fácil con solo 5 ingredientes

Las tortas materas siempre ocupan un lugar especial en la mesa argentina. Ese aroma que sale del horno y el sabor casero son perfectos para una tarde de charla con amigos o en familia. Lo novedoso de esta versión es que se prepara con apenas cinco ingredientes, sin necesidad de usar huevos ni manteca.

La receta se hizo viral en TikTok gracias a la creadora @vegana.arg, que comparte preparaciones fáciles, accesibles y libres de ingredientes de origen animal. Su torta matera generó cientos de comentarios de usuarios que se sorprendieron con el resultado.

La torta matera es muy fácil de hacer.

Qué ingredientes se necesitan para hacer la torta matera esponjosa

400 g de harina leudante

300 g de azúcar

100 ml de aceite

350 ml de agua o bebida vegetal

1 cdita de esencia de vainilla

Tip: si querés variar el sabor, reemplazá 100 ml de agua por jugo de naranja, mandarina o limón, sumá ralladura y prescindí de la vainilla.

La creadora mostró cómo queda por dentro la torta.

Paso a paso, cómo preparar la torta matera

Colocá en un bowl la harina, el azúcar, el aceite, el agua y la esencia de vainilla. Batí hasta lograr una mezcla homogénea, pero sin excederte: “No batir demasiado porque se apelmaza”, advierte la autora. Pasá la preparación a un molde previamente engrasado y enharinado. Cociná en horno bajo por aproximadamente 1 hora, sin abrir la puerta antes de tiempo para evitar que la torta se baje. Una vez lista, dejala enfriar por completo antes de desmoldar y cortar. Si querés darle un toque extra, espolvoreá azúcar impalpable por encima antes de servir.

El resultado es una torta suave, húmeda y esponjosa, que no tiene nada que envidiarle a la versión tradicional. Ideal para quienes buscan reducir el consumo de huevos y manteca, o para quienes prefieren opciones veganas sin perder el clásico sabor de la torta casera.