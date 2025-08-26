Cómo hacer una torta invertida de manzana sin harina ni horno: receta fácil y con pocos ingredientes

En TikTok, la cuenta Puli Cocina compartió esta versión saludable de la clásica torta invertida, que reemplaza la harina por avena y el azúcar por edulcorante o miel. La receta se volvió furor por lo fácil que es y porque cualquiera puede animarse a prepararla en casa. “No les puedo explicar lo rica que quedó, prueben y me cuentan”, aseguró la creadora.

Esta forma de hacer la torta invertida de manzana es muy sencilla.

Qué ingredientes se necesitan para hacer la torta invertida de manzana

2 manzanas (roja y verde, o las que tengas en casa)

2 huevos

½ taza de leche (puede ser animal o vegetal)

1 cda de stevia, edulcorante líquido o 3 cdas de miel

1 cdita de polvo para hornear

1 cdita de esencia de vainilla

2 tazas de avena

Así queda la torta invertida de manzana.

Paso a paso, cómo preparar la torta invertida de manzana

Licuá los huevos, la leche, la avena, el endulzante, la vainilla y el polvo de hornear hasta lograr una mezcla homogénea. Reservá una de las manzanas y cortala en rodajas finitas. Engrasá una sartén antiadherente y acomodá las rodajas de manzana en la base. Verté encima la mezcla licuada, asegurándote de cubrir toda la fruta. Tapá la sartén y cociná a fuego mínimo por 20 a 25 minutos. Comprobá con un palillo: si sale seco, está lista para desmoldar. Esperá unos minutos antes de darla vuelta para que mantenga la forma.

El resultado es una torta húmeda y esponjosa, con ese toque caramelizado de la manzana que se cocina directamente en la sartén. Lo mejor es que no requiere horno, por lo que es perfecta para quienes buscan una receta rápida, económica y apta para celíacos o quienes prefieren reducir el consumo de harinas refinadas.