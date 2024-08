Cómo hacer una torta de limón casera: receta fácil y sin manteca

No hay dudas de que las tortas decoradas con diferentes ingredientes, frutas, chocolate o dulce de leche son las favoritas por todos para la merienda, al igual que los bizcochuelos comunes y esponjosos, una opción más tranquila para quienes prefieren lo dulce, pero no tan cargado. La mezcla perfecta para eso son las tortas con citrus que son fáciles de hacer y no falla.

La torta de naranja, pomelos o limón es una idea fácil, con pocos ingredientes y rápida. Un clásico de la pastelería que va a sorprender a la familia y tener la merienda en poco tiempo. Colocar citrus en la torta es una buena idea para quienes prefieren más lo agridulce o los postres que no tengan tanta azúcar.

La usuaria de TikTok @gotadeazucar compartió su receta express, con pocos ingredientes y sin manteca para hacer una tarta de limón. Es una buena opción si tenés un limonero en temporada y querés usar las frutas antes que se pongan maduras.

Cómo hacer una torta de limón casera sin manteca Foto: captura tit

Ingrediente para la torta de limón casera

Para el bizcochuelo:

3 huevos

1 taza de azúcar

1/2 taza de aceite

2 limones

1 taza de leche

2 tazas de harina leudante

Para el glaseado:

170 gr de azúcar impalpable

Jugo de 1 limón

Cómo hacer una torta de limón casera

Mezclar en un recipiente los huevos, azúcar y ralladura de dos limones. Agregar el acierte y batir unos minutos.

Cómo hacer una torta de limón casera sin manteca Foto: capt