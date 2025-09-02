Cómo hacer una tarta de verduras sin harina: la receta perfecta para una cena o almuerzo más saludable

En la gastronomía, hay recetas que cumplen con todos los requisitos para conquistar a cualquier persona. Una de ellas es una receta de tarta de verduras que se viralizó en redes sociales. Una opción ideal para una rápida cena saludable. Para las personas que se cuidan, quienes disponen de poco tiempo o aquellos no son expertos en la cocina esta preparación es la indicada.

La tarta de verduras es la solución rápida para resolver la cena o el almuerzo en pocos minutos. La usuaria de Instagram, @annappleaday_, compartió sus tips para esta receta sin harina y con ingredientes fáciles de conseguir.

Paso a paso para esta receta de zapallitos en casa

Se trata de una receta con múltiples beneficios ya que es saludable, rica y de preparación rápida. Esta tarta cuenta con todos los preceptos básicos de una propuesta gastronómica apta para aquellos que son aprendices en el arte de cocinar. Con esta receta, no hay posibilidad de fallar.

Ingredientes

5 papas medianas cocidas

3 huevos

2 cucharadas de queso de untar

Espinaca

Tomates cherry

Cebollas moradas

Queso cremoso

Aceite de oliva

Sal

Ajo y pimienta

Cómo preparar esta tarta de verduras sin harina