Cómo hacer una tarta de verduras sin harina: la receta perfecta para una cena o almuerzo más saludable

En la gastronomía, hay recetas que cumplen con todos los requisitos para conquistar a cualquier persona. Una de ellas es una receta de tarta de verduras que se viralizó en redes sociales. Una opción ideal para una rápida cena saludable. Para las personas que se cuidan, quienes disponen de poco tiempo o aquellos no son expertos en la cocina esta preparación es la indicada.
La tarta de verduras es la solución rápida para resolver la cena o el almuerzo en pocos minutos. La usuaria de Instagram, @annappleaday_, compartió sus tips para esta receta sin harina y con ingredientes fáciles de conseguir.
Se trata de una receta con múltiples beneficios ya que es saludable, rica y de preparación rápida. Esta tarta cuenta con todos los preceptos básicos de una propuesta gastronómica apta para aquellos que son aprendices en el arte de cocinar. Con esta receta, no hay posibilidad de fallar.
Ingredientes
- 5 papas medianas cocidas
- 3 huevos
- 2 cucharadas de queso de untar
- Espinaca
- Tomates cherry
- Cebollas moradas
- Queso cremoso
- Aceite de oliva
- Sal
- Ajo y pimienta
Cómo preparar esta tarta de verduras sin harina
- Elegir un molde tartero y armar la base. Para ello hay que colocar las papas cocidas, con un chorrito de aceite. Aplastarlas hasta que cubran toda la base de la fuente y adquieran la capacidad de sostener los ingredientes. Luego llevás a horno a 200 grados por unos 10 minutos.
- Mientras tanto, en un bol poner huevos, queso de untar, espinacas y las especias. Mezclar muy bien hasta que se forme una masa y dejar en reposo. Una vez que la base esté horneada, poner arriba esta preparación y la esparcirla para cubrir todo.
- El paso siguiente es agregar tomates cherry, cebolla morada y queso. Una vez que queda listo eso, volver a hornear por unos 15 minuto con el fuego fuerte. Luego, retirar y disfrutar una cena saludable y deliciosa, muy jugosa por dentro y con bordes crujientes.