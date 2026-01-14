Cómo hacer una tarta de ricota sin harina ni azúcar: la receta versión saludable para disfrutar sin culpa

La idea la subió Agustín Privi a TikTok y explotó por una razón simple: es de esas preparaciones que te salvan la merienda sin culpa y sin complicarte. En su video, Agustín muestra cómo preparar en simples pasos la típica torta de ricota argentina, pero sin harina ni azúcar.

El resultado es una torta húmeda, liviana y con ese gustito cítrico que hace que quieras otro pedazo. Si encima la espolvoreás con un toque de azúcar impalpable, quedás como rey ante cualquier ronda de mate.

Así queda la torta de ricota.

Qué ingredientes se necesitan para hacer una tarta de ricota saludable

500 g de ricota magra reducida en grasa

3 huevos

Esencia de vainilla a gusto

3 cucharadas de miel

1 cucharada de maicena

Ralladura de 1 limón

Opcional para el final: azúcar impalpable

Esta torta de ricota lleva pocos ingredientes y es muy fácil de hacer.

Paso a paso, cómo preparar una tarta de ricota saludable

Escurrí bien la ricota. Si queda muy húmeda, la torta puede salir más blanda de la cuenta. Poné la ricota en un bowl y agregá los huevos, la esencia de vainilla, la miel, la maicena y la ralladura de limón. Mixeá o batí hasta que te quede una mezcla homogénea, sin grumos grandes. Volcá todo en un molde engrasado y emparejá la superficie con una espátula. Llevá a horno precalentado a 180 grados durante 30 minutos. Controlá que esté firme en los bordes y apenas temblorosa en el centro. Dejá enfriar antes de cortar. Si querés, espolvoreá con azúcar impalpable justo antes de servir.

Agustín lo cierra con su sello personal y con la aprobación del jurado doméstico: “Puntaje final de esta receta 10 Agustines”.