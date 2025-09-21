Vía Gourmet / Recetas

Cómo hacer una tarantella de manzana: la receta exquisita y en cuatro pasos de Jimena Monteverde

La cocinera mostró una preparación innovadora, rica y fácil de hacer en casa.

Magdalena Rodríguez Castro
Magdalena Rodríguez Castro

21 de septiembre de 2025,

Cómo hacer una tarantella de manzana: la receta exquisita y en cuatro pasos de Jimena Monteverde
Cómo hacer una tarantella de manzana: la receta exquisita y en cuatro pasos de Jimena Monteverde

Jimena Monteverde es una de las chefs más conocidas de la televisión. Con los años la famosa logró pisar fuerte con sus recetas, carisma y entretenimiento, tanto sus programas como en redes sociales, donde comparte los tips de cocina y las preparaciones casera y fáciles que todos pueden hacer sin ser un especialista.

La famosa cocinera comparte sus platos tanto dulces como salados, cada uno tiene su toque especial y son ideales para hacer en casa. Jimena mostró el paso a paso de una tarantella de manzana, una receta que combina lo dulce con el caramelo y el corte justo con la manzana.

Las preparaciones con frutas ya se volvieron un clásico, y cada vez son más los platos que se reinventan o crean con manzana, naranja, peras, o cualquier ingrediente de estación. La tarantella es similar al budín de pan, pero tiene su toque especial.

Cómo hacer una tarantella de manzana: receta de Jimena Monteverde
Cómo hacer una tarantella de manzana: receta de Jimena Monteverde

Cómo hacer una tarantella de manzana: receta de Jimena Monteverde

Ingredientes:

Para el caramelo

  • 1 taza de azúcar
  • 4 manzanas en cubitos
  • 5 cdas de azúcar
  • 1 cda de manteca
Cómo hacer una tarantella de manzana: receta de Jimena Monteverde
Cómo hacer una tarantella de manzana: receta de Jimena Monteverde

Para el ligue:

  • 8 rodajas de pan lactal
  • 600 cc de leche
  • 1 taza de azúcar
  • 6 huevos
  • Esencia de vainilla

El paso a paso para hacer la tarantella de Jimena Monteverde:

  1. Primero armar el caramelo: colocar el azúcar en una sartén y revolver hasta que se forme el caramelo. Luego volcar todo en una fuente de horno.
  2. En otra sartén saltear manzanas en cubos y agregar azúcar arriba y manteca hasta que estén tiernas.
  3. En otro recipiente colocar cubitos de pan lactal, mezclar con la leche, azúcar, esencia de vainilla y huevos. Procesar todo hasta formar una preparación uniforme.
  4. Para armar, agregar a la preparación las manzanas y volcar en el molde que tiene el caramelo. Hornear a fuego bajo hasta que quede firme. Desmoldar y se puede decorar con crema batida o helado arriba.

Temas Relacionados

MÁS DE Recetas
Streaming
VER MÁS
Entretenimiento
VER MÁS
Estilo
VER MÁS