Cómo hacer una tarantella de manzana: la receta exquisita y en cuatro pasos de Jimena Monteverde

Jimena Monteverde es una de las chefs más conocidas de la televisión. Con los años la famosa logró pisar fuerte con sus recetas, carisma y entretenimiento, tanto sus programas como en redes sociales, donde comparte los tips de cocina y las preparaciones casera y fáciles que todos pueden hacer sin ser un especialista.
La famosa cocinera comparte sus platos tanto dulces como salados, cada uno tiene su toque especial y son ideales para hacer en casa. Jimena mostró el paso a paso de una tarantella de manzana, una receta que combina lo dulce con el caramelo y el corte justo con la manzana.
Las preparaciones con frutas ya se volvieron un clásico, y cada vez son más los platos que se reinventan o crean con manzana, naranja, peras, o cualquier ingrediente de estación. La tarantella es similar al budín de pan, pero tiene su toque especial.
Cómo hacer una tarantella de manzana: receta de Jimena Monteverde
Ingredientes:
Para el caramelo
- 1 taza de azúcar
- 4 manzanas en cubitos
- 5 cdas de azúcar
- 1 cda de manteca
Para el ligue:
- 8 rodajas de pan lactal
- 600 cc de leche
- 1 taza de azúcar
- 6 huevos
- Esencia de vainilla
El paso a paso para hacer la tarantella de Jimena Monteverde:
- Primero armar el caramelo: colocar el azúcar en una sartén y revolver hasta que se forme el caramelo. Luego volcar todo en una fuente de horno.
- En otra sartén saltear manzanas en cubos y agregar azúcar arriba y manteca hasta que estén tiernas.
- En otro recipiente colocar cubitos de pan lactal, mezclar con la leche, azúcar, esencia de vainilla y huevos. Procesar todo hasta formar una preparación uniforme.
- Para armar, agregar a la preparación las manzanas y volcar en el molde que tiene el caramelo. Hornear a fuego bajo hasta que quede firme. Desmoldar y se puede decorar con crema batida o helado arriba.