Cómo hacer una tarantella de manzana: la receta exquisita y en cuatro pasos de Jimena Monteverde

Jimena Monteverde es una de las chefs más conocidas de la televisión. Con los años la famosa logró pisar fuerte con sus recetas, carisma y entretenimiento, tanto sus programas como en redes sociales, donde comparte los tips de cocina y las preparaciones casera y fáciles que todos pueden hacer sin ser un especialista.

La famosa cocinera comparte sus platos tanto dulces como salados, cada uno tiene su toque especial y son ideales para hacer en casa. Jimena mostró el paso a paso de una tarantella de manzana, una receta que combina lo dulce con el caramelo y el corte justo con la manzana.

Las preparaciones con frutas ya se volvieron un clásico, y cada vez son más los platos que se reinventan o crean con manzana, naranja, peras, o cualquier ingrediente de estación. La tarantella es similar al budín de pan, pero tiene su toque especial.

Cómo hacer una tarantella de manzana: receta de Jimena Monteverde

Ingredientes:

Para el caramelo

1 taza de azúcar

4 manzanas en cubitos

5 cdas de azúcar

1 cda de manteca

Para el ligue:

8 rodajas de pan lactal

600 cc de leche

1 taza de azúcar

6 huevos

Esencia de vainilla

El paso a paso para hacer la tarantella de Jimena Monteverde: