Cómo hacer galletitas pepas caseras: la receta de Jimena Monteverde en cuatro pasos

Jimena Monteverde es una de las cocineras más populares de los medios de comunicación. A lo largo de los años, la famosa chef logró conquistar al público con su simpatía, recetas explicadas en simples pasos y su carisma culinario. Pero no solo eso, sino que en su perfil de Instagram también muestra sus tips de cocina y preparaciones.

La chef se destaca con recetas prácticas para hacer en casa sin ser un experto en la cocina. Estas son tanto saladas como dulces y aptas para los diferentes tipos de alimentación.

Las galletitas son un clásico de las casas que siempre es bueno tener en la alacena para cuando hay antojo de algo dulce o en el momento del desayuno o merienda. Las pepas son las tradicionales que les gusta a todo el mundo y es ideal para llevar en un recipiente al salir de casa.

La famosa cocinera mostró el paso a paso para hacer pepas de dulce de membrillo o de batata en casa y tener listo para el mate.

Cómo hacer las pepas caseras de Jimena Monteverde

Ingredientes:

4 yemas de huevos duro

200 gr de manteca

100 gr de azúcar impalpable

Esencia de vainilla

300 gr de harina 0000

200 gr de dulce de membrillo

200 gr de dulce de batata

La preparación para hacer en casa las pepas de Jimena Monteverde

