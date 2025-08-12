Cómo hacer galletitas pepas caseras: la receta de Jimena Monteverde en cuatro pasos

Jimena Monteverde es una de las cocineras más populares de los medios de comunicación. A lo largo de los años, la famosa chef logró conquistar al público con su simpatía, recetas explicadas en simples pasos y su carisma culinario. Pero no solo eso, sino que en su perfil de Instagram también muestra sus tips de cocina y preparaciones.
La chef se destaca con recetas prácticas para hacer en casa sin ser un experto en la cocina. Estas son tanto saladas como dulces y aptas para los diferentes tipos de alimentación.
Las galletitas son un clásico de las casas que siempre es bueno tener en la alacena para cuando hay antojo de algo dulce o en el momento del desayuno o merienda. Las pepas son las tradicionales que les gusta a todo el mundo y es ideal para llevar en un recipiente al salir de casa.
La famosa cocinera mostró el paso a paso para hacer pepas de dulce de membrillo o de batata en casa y tener listo para el mate.
Cómo hacer las pepas caseras de Jimena Monteverde
Ingredientes:
- 4 yemas de huevos duro
- 200 gr de manteca
- 100 gr de azúcar impalpable
- Esencia de vainilla
- 300 gr de harina 0000
- 200 gr de dulce de membrillo
- 200 gr de dulce de batata
La preparación para hacer en casa las pepas de Jimena Monteverde
- Colocar en un recipiente la manteca en forma de pomada junto con las yemas de huevo duro pisadas con un tenedor previamente, azúcar impalpable y esencia de vainilla. Mezclar todo y formar una crema.
- Agregar harina a la preparación y amasar hasta que quede todo integrado en una masa. Formar una tira depende del tamaño que se quiera y cortar.
- Colocar en una placa de horno, aplastar cada bolita con la yema del dedo gordo.
- Cortar trocitos de dulce de membrillo y de dulce de batata. Derretir en el microondas o a baño maría. Una vez que está con ayuda de una cuchara, colocar por encima de cada pepa. Llevar al horno a 180 grados hasta que estén doradas.