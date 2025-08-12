Vía Gourmet / Receta del día

Cómo hacer galletitas pepas caseras: la receta de Jimena Monteverde en cuatro pasos

La famosa cocinera compartió su preparación para hacer estas clásicas galletitas en casa y tener listo para la merienda.

Magdalena Rodríguez Castro
12 de agosto de 2025,

Jimena Monteverde es una de las cocineras más populares de los medios de comunicación. A lo largo de los años, la famosa chef logró conquistar al público con su simpatía, recetas explicadas en simples pasos y su carisma culinario. Pero no solo eso, sino que en su perfil de Instagram también muestra sus tips de cocina y preparaciones.

La chef se destaca con recetas prácticas para hacer en casa sin ser un experto en la cocina. Estas son tanto saladas como dulces y aptas para los diferentes tipos de alimentación.

Las galletitas son un clásico de las casas que siempre es bueno tener en la alacena para cuando hay antojo de algo dulce o en el momento del desayuno o merienda. Las pepas son las tradicionales que les gusta a todo el mundo y es ideal para llevar en un recipiente al salir de casa.

La famosa cocinera mostró el paso a paso para hacer pepas de dulce de membrillo o de batata en casa y tener listo para el mate.

Cómo hacer las pepas caseras de Jimena Monteverde
Ingredientes:

  • 4 yemas de huevos duro
  • 200 gr de manteca
  • 100 gr de azúcar impalpable
  • Esencia de vainilla
  • 300 gr de harina 0000
  • 200 gr de dulce de membrillo
  • 200 gr de dulce de batata

La preparación para hacer en casa las pepas de Jimena Monteverde

  1. Colocar en un recipiente la manteca en forma de pomada junto con las yemas de huevo duro pisadas con un tenedor previamente, azúcar impalpable y esencia de vainilla. Mezclar todo y formar una crema.
  2. Agregar harina a la preparación y amasar hasta que quede todo integrado en una masa. Formar una tira depende del tamaño que se quiera y cortar.
  3. Colocar en una placa de horno, aplastar cada bolita con la yema del dedo gordo.
  4. Cortar trocitos de dulce de membrillo y de dulce de batata. Derretir en el microondas o a baño maría. Una vez que está con ayuda de una cuchara, colocar por encima de cada pepa. Llevar al horno a 180 grados hasta que estén doradas.

