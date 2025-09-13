Cómo hacer una torta de dulce leche sin horno: la receta crocante y súper fácil de Jimena Monteverde

Si hablamos de cocinar en casa, las recetas de Jimena Monteverde son un clásico que se nos viene a la cabeza. La famosa es una de las cocineras más populares de los medios de comunicación que supo conquistar al público con sus platos tanto dulces como salados y sus explicaciones sencillas y fáciles de preparar.

La chef tiene una gran comunidad de seguidores en su perfil de Instagram, donde sorprende con recetas simples, con pocos ingredientes y fáciles de hacer en casa, en especial para los que no son expertos.

A la hora de pensar en llevar un postre a una reunión familiar o con amigos, las tortas son el elegido por su consistencia, su sabor y por ser la favorita de todos. Jimena mostró el paso a paso para hacer una torta sin horno, crocante y exquisita en casa.

Cómo hacer una torta de dulce de leche y sin horno: la receta de Jimena Monteverde

Ingredientes:

3 paquetes de galletitas María de Día

1 paquete de maní sin sal (105 g)

1 kilo de dulce de leche repostero

1 pote de crema (200gr)

3 claras de huevo

9 cdas de azúcar

Esencia de vainilla

Chocolate (opcional)

El paso a paso para hacer la torta sin horno de Jimena Monteverde