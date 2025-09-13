Cómo hacer una torta de dulce leche sin horno: la receta crocante y súper fácil de Jimena Monteverde

Si hablamos de cocinar en casa, las recetas de Jimena Monteverde son un clásico que se nos viene a la cabeza. La famosa es una de las cocineras más populares de los medios de comunicación que supo conquistar al público con sus platos tanto dulces como salados y sus explicaciones sencillas y fáciles de preparar.
La chef tiene una gran comunidad de seguidores en su perfil de Instagram, donde sorprende con recetas simples, con pocos ingredientes y fáciles de hacer en casa, en especial para los que no son expertos.
A la hora de pensar en llevar un postre a una reunión familiar o con amigos, las tortas son el elegido por su consistencia, su sabor y por ser la favorita de todos. Jimena mostró el paso a paso para hacer una torta sin horno, crocante y exquisita en casa.
Cómo hacer una torta de dulce de leche y sin horno: la receta de Jimena Monteverde
Ingredientes:
- 3 paquetes de galletitas María de Día
- 1 paquete de maní sin sal (105 g)
- 1 kilo de dulce de leche repostero
- 1 pote de crema (200gr)
- 3 claras de huevo
- 9 cdas de azúcar
- Esencia de vainilla
- Chocolate (opcional)
El paso a paso para hacer la torta sin horno de Jimena Monteverde
- Procesar las galletitas y el maní.
- Mezclar la crema con el dulce de leche e incorporar una parte de la preparación a lo procesado. Formar una especie de pasta que se pueda unir (dejar un poco de la preparación).
- Poner en un molde con film, armar una capa alternada de mezcla de dulce de leche y crema con el resto de la preparación reservada. Se puede hacer dos capas.
- Llevar a la heladera hasta que quede consistente. Para el merengue: mezclar claras con azúcar, calentar 3 veces en microondas por 30 segundos y batir a nieve. Agregar un poco de esencia de vainilla.