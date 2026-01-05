Cómo hacer una Rosca de Reyes casera: la receta de Jimena Monteverde que no falla

La Rosca de Reyes marca el último gran ritual de las Fiestas y, para muchos, es incluso más esperada que el pan dulce. Tiene algo especial: se comparte, se corta en familia y suele ser la excusa perfecta para volver a encender el horno después de Año Nuevo.

Jimena Monteverde, referente indiscutida de la cocina casera, propone una receta clásica, rendidora y sin vueltas. Una rosca bien alta, con miga suave y esa costrita de azúcar que genera discusiones en cada mesa. Tal como adelanta ella misma, es una receta “infalible” y pensada para que salga bien incluso si no sos experta en panificados.

Receta de Rosca de Reyes.

Qué ingredientes se necesitan para hacer una Rosca de Reyes casera

Para la masa:

500 g de harina 0000

Harina extra, cantidad necesaria

2 huevos

150 g de azúcar

80 g de manteca

1 cucharada de esencia de vainilla

1 cucharada de ralladura de limón

30 g de levadura fresca

150 cc de agua tibia aproximadamente

Para la doradura:

Huevo

Leche

Pizca de sal

Pizca de azúcar

Para la crema pastelera:

½ litro de leche

200 g de azúcar

3 yemas

40 g de harina

1 cucharada de esencia de vainilla

Así queda la Rosca con esta receta.

Paso a paso, cómo preparar una Rosca de Reyes casera

Disolvé la levadura en el agua tibia y reservá. Colocá la harina en un bowl y hacé un hueco en el centro. Agregá el azúcar, la manteca pomada, los huevos, la esencia, la ralladura y la levadura disuelta. Mezclá desde el centro hacia afuera hasta formar la masa. Si hace falta, sumá un poco más de harina. Tapá la masa y dejala leudar hasta que duplique su volumen. Formá la rosca y hacé un hueco en el centro colocando una lata para que no se cierre. Dejá leudar nuevamente durante 30 minutos.

Para la crema pastelera:

Calentá la leche en una olla. En un bowl, mezclá yemas, azúcar, harina y esencia de vainilla. Sumá la leche caliente, mezclá y volvés a llevar todo a la olla. Cociná hasta que espese, sin dejar de revolver. Decorá la rosca con la crema pastelera. Pintá la masa con la doradura, sin tocar la crema. Llevá a horno precalentado a 180 °C durante 20 a 30 minutos.

El resultado es una rosca dorada, húmeda y bien perfumada, perfecta para compartir el 6 de enero. Casera, clásica y sin fallas, esta receta de Jimena Monteverde confirma que las tradiciones se disfrutan más cuando se hacen en casa.