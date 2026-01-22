Cómo hacer una refrescante tarta de frambuesa: el postre ideal para la juntada de verano

Cuando el calor aprieta y las juntadas se multiplican, los postres frescos se vuelven protagonistas absolutos. En ese contexto, esta tarta de frambuesa que compartió @agusvivesok se ganó un lugar fijo entre las recetas favoritas del verano. Tiene una base crocante de cacao, un relleno suave y frutal, y una presentación que parece de pastelería, pero se hace en casa.

El equilibrio entre lo dulce y lo ácido es la clave de esta receta. La frambuesa aporta frescura y carácter, mientras que la crema le da cuerpo y una textura que se derrite en la boca. Además, podés hacerla en formato individual o en una sola tarta grande, lo que la vuelve ideal tanto para una comida informal como para una mesa más armada.

Tarta de frambuesa lista en simples pasos.

Qué ingredientes se necesitan para hacer tarta de frambuesa

Para la masa (6 moldes de 12 cm o 1 molde de 26 cm):

230 g de harina 0000

20 g de cacao en polvo

5 g de polvo de hornear

125 g de azúcar común

1 huevo

2 g de sal

Un chorrito de esencia de vainilla

125 g de manteca fría en cubitos

Para el relleno de frambuesa (rinde para 12 tartas):

2 paquetes de bites de frambuesa

350 g de crema de leche

2 cucharadas grandes de azúcar impalpable

Así queda por dentro la tarta.

Paso a paso, cómo preparar tarta de frambuesa

Batí la manteca fría con el azúcar hasta lograr una crema. Agregá el huevo y la esencia de vainilla. Sumá los secos tamizados y uní sin amasar de más. Llevá la masa a la heladera por 30 minutos. Forrá los moldes y cociná en horno precalentado a 180 °C durante 20 minutos. Dejá enfriar. Para el relleno, procesá las frambuesas junto con la crema y el azúcar impalpable hasta obtener una mezcla bien lisa. Pasá la preparación a la batidora y batí hasta que tome cuerpo. Rellená las tartas con manga y reservá en frío.

Esta tarta de frambuesa es la prueba de que un postre puede ser simple, vistoso y delicioso al mismo tiempo. Ideal para compartir, refrescante y con ese toque frutal que se agradece cuando el termómetro no da tregua. Una receta para guardar y repetir todo el verano.