Cómo hacer una refrescante limonada: el truco para que salga un litro con un solo limón

La creadora de contenido Paulina Cocina volvió a sorprender a su comunidad con un truco que dejó a todos boquiabiertos: hacer un litro de limonada usando apenas un limón. En su video, la cocinera muestra cómo preparar una bebida rápida, versátil y con mucho sabor, ideal para enfrentar los días de calor sin complicarte ni gastar de más.
Además, explica que esta versión se puede adaptar al gusto de cada uno: sin azúcar, con endulzante, con hierbas frescas o con un toque de jengibre para hacerlo más aromático. “Un litro de limonada con un solo limón. Solo si querés jengibre. Solo si querés menta. Yo albahaca”, dice en su clip entre risas.
Qué ingredientes se necesitan para hacer una limonada con un solo limón
- 1 limón
- 1 litro de agua
- Hojas de menta (opcional)
- Jengibre fresco (opcional)
- Hojas de albahaca (opcional)
- Endulzante o azúcar a gusto
Paso a paso, cómo preparar una limonada con un solo limón
- Lavá bien el limón y cortalo en cuatro o seis partes.
- Colocá los gajos en una licuadora junto con el litro de agua.
- Sumá menta, jengibre o albahaca si querés una limonada más aromática.
- Procesá por algunos segundos hasta que el limón libere todo su jugo y aroma.
- Colá la preparación para retirar pulpa y cáscaras.
- Probá y endulzá a gusto con azúcar, miel o edulcorante.
- Llevá a la heladera por unos minutos o servila directamente con mucho hielo.
Como plus, esta limonada rinde muchísimo y se convierte en una opción ideal para recibir visitas, acompañar comidas de verano o simplemente refrescarte a la tarde. Con un solo limón, un litro de agua y ganas de experimentar, tenés la bebida perfecta para cualquier día caluroso.