Cómo hacer una pizza sin harina: la receta con solo 5 ingredientes que te salva el almuerzo o la cena

La pizza sin harina dejó de ser una rareza para convertirse en una solución real. En redes empezó a circular un video donde la base no lleva masa sino papas aplastadas, y el resultado es tan simple como tentador. La receta la compartió kulinaria.recetas, el perfil de Agus Liporace, y rápidamente explotó por lo práctica y económica.
La idea es reemplazar la masa tradicional por papas hervidas, aplastadas y llevadas al horno hasta quedar crocantes. El truco está en la polenta, que suma textura y ese crunch clave que hace que no extrañes la harina. Arriba, todo lo que amamos: cebolla, jamón y muzzarella, en versión fugazzeta total.
Qué ingredientes se necesitan para hacer una pizza sin harina
- 4 papas medianas
- Agua y sal para el hervor
- Aceite para la fuente
- Polenta
- Sal y pimienta
- 2 cebollas
- 100 g de jamón en tiras
- 200 g de muzzarella
Paso a paso, cómo preparar una pizza sin harina
- Cortá las papas a la mitad y hervilas en agua con sal hasta que estén bien blandas.
- Aceitá una fuente antiadherente de unos 28 cm y espolvoreá una base de polenta.
- Colocá las papas hervidas y aplastalas con un pisapapas. Emparejá la superficie con un separador o espátula.
- Agregá un chorrito de aceite, sal, pimienta y otra capa fina de polenta por encima.
- Llevá al horno fuerte, a unos 250 grados, hasta que la base esté bien dorada y crocante.
- Mientras tanto, cortá las cebollas y cocinalas a fuego medio con un poco de sal hasta que estén bien tiernas y apenas caramelizadas.
- Sacá la base del horno, sumá las cebollas, el jamón y la muzzarella.
- Volvé a llevar al horno hasta que el queso se derrita y gratine.
El tiempo total ronda los 50 minutos y el resultado es un diez.