Cómo hacer una pizza sin harina: la receta con solo 5 ingredientes que te salva el almuerzo o la cena

Esta fugazzeta se volvió viral y es ideal si querés algo fácil, rendidor y bien argento.

Shaiel Teran Velazquez
7 de enero de 2026,

La pizza sin harina dejó de ser una rareza para convertirse en una solución real. En redes empezó a circular un video donde la base no lleva masa sino papas aplastadas, y el resultado es tan simple como tentador. La receta la compartió kulinaria.recetas, el perfil de Agus Liporace, y rápidamente explotó por lo práctica y económica.

La idea es reemplazar la masa tradicional por papas hervidas, aplastadas y llevadas al horno hasta quedar crocantes. El truco está en la polenta, que suma textura y ese crunch clave que hace que no extrañes la harina. Arriba, todo lo que amamos: cebolla, jamón y muzzarella, en versión fugazzeta total.

Esta pizza está lista en pocos minutos.
Qué ingredientes se necesitan para hacer una pizza sin harina

  • 4 papas medianas
  • Agua y sal para el hervor
  • Aceite para la fuente
  • Polenta
  • Sal y pimienta
  • 2 cebollas
  • 100 g de jamón en tiras
  • 200 g de muzzarella
Así queda la pizza.
Paso a paso, cómo preparar una pizza sin harina

  1. Cortá las papas a la mitad y hervilas en agua con sal hasta que estén bien blandas.
  2. Aceitá una fuente antiadherente de unos 28 cm y espolvoreá una base de polenta.
  3. Colocá las papas hervidas y aplastalas con un pisapapas. Emparejá la superficie con un separador o espátula.
  4. Agregá un chorrito de aceite, sal, pimienta y otra capa fina de polenta por encima.
  5. Llevá al horno fuerte, a unos 250 grados, hasta que la base esté bien dorada y crocante.
  6. Mientras tanto, cortá las cebollas y cocinalas a fuego medio con un poco de sal hasta que estén bien tiernas y apenas caramelizadas.
  7. Sacá la base del horno, sumá las cebollas, el jamón y la muzzarella.
  8. Volvé a llevar al horno hasta que el queso se derrita y gratine.

El tiempo total ronda los 50 minutos y el resultado es un diez.

