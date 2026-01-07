Cómo hacer una pizza sin harina: la receta con solo 5 ingredientes que te salva el almuerzo o la cena

La pizza sin harina dejó de ser una rareza para convertirse en una solución real. En redes empezó a circular un video donde la base no lleva masa sino papas aplastadas, y el resultado es tan simple como tentador. La receta la compartió kulinaria.recetas, el perfil de Agus Liporace, y rápidamente explotó por lo práctica y económica.

La idea es reemplazar la masa tradicional por papas hervidas, aplastadas y llevadas al horno hasta quedar crocantes. El truco está en la polenta, que suma textura y ese crunch clave que hace que no extrañes la harina. Arriba, todo lo que amamos: cebolla, jamón y muzzarella, en versión fugazzeta total.

Esta pizza está lista en pocos minutos.

Qué ingredientes se necesitan para hacer una pizza sin harina

4 papas medianas

Agua y sal para el hervor

Aceite para la fuente

Polenta

Sal y pimienta

2 cebollas

100 g de jamón en tiras

200 g de muzzarella

Así queda la pizza.

Paso a paso, cómo preparar una pizza sin harina

Cortá las papas a la mitad y hervilas en agua con sal hasta que estén bien blandas. Aceitá una fuente antiadherente de unos 28 cm y espolvoreá una base de polenta. Colocá las papas hervidas y aplastalas con un pisapapas. Emparejá la superficie con un separador o espátula. Agregá un chorrito de aceite, sal, pimienta y otra capa fina de polenta por encima. Llevá al horno fuerte, a unos 250 grados, hasta que la base esté bien dorada y crocante. Mientras tanto, cortá las cebollas y cocinalas a fuego medio con un poco de sal hasta que estén bien tiernas y apenas caramelizadas. Sacá la base del horno, sumá las cebollas, el jamón y la muzzarella. Volvé a llevar al horno hasta que el queso se derrita y gratine.

El tiempo total ronda los 50 minutos y el resultado es un diez.