Cómo hacer la salsa de manteca que Germán Martitegui catalogó como “una de las mejores de la historia de MasterChef”

MasterChef es sin dudas uno de los programas de televisión más importantes alrededor del mundo. En Argentina conquista al público en una nueva edición con famosos que, noche tras noche, inunda los hogares con los platillos más exquisitos.

El programa conducido por Wanda Nara se acerca a su final de temporada, en la cual los mejores cocineros famosos competirán por un millonario premio, un trofeo y, sobre todo, el honor de haber conquistado el paladar del jurado de lujo.

Claudia Villafañe hizo equipo con Marixa Balli en su regreso a "MasterChef Celebrity". (Captura)

El trayecto hacia la final se va achicando cada vez más, por lo tanto, los cocineros que siguen en pie tienen la difícil tarea de superarse día tras día con platillos que ni ellos pensaron alguna vez que era capaces de ejecutar.

La receta de la salsa favorita de Germán Martitegui

En una de las ediciones anteriores, Estefanía, una de las participante preferidas por el público, deslumbró el paladar del jurado con un Nino Bergese, un raviolón relleno de ricota y espinaca con un centro de yema líquida.

La pasta tuvo el visto bueno por parte del jurado, pero fue una manteca de hierbas lo que terminó por cautivar, tanto que, Martitegui expresó: “Yo me voy a detener en la salsa. Para mí, es la primera vez que hemos comido una salsa de manteca montada con el agua de cocción, que está como un terciopelo, con el sabor de la salvia. Estoy emocionado. Es la mejor”.

¿Cómo preparar una salsa de manteca de hierbas?

Ingredientes: 50 grs Manteca, orégano a gusto, tomillo a gusto, perejil, albahaca, sal y pimienta.

Paso a paso