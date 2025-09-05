Cómo hacer un volcán de chocolate en freidora de aire: receta fácil y con solo 5 ingredientes

¿Quién dijo que para comer un buen volcán de chocolate hay que salir a cenar afuera? La receta que compartió Paulina Cocina en su sección “Soy Solito” se volvió viral en TikTok, donde alcanzó más de 185 mil likes. Con apenas una freidora de aire y pocos ingredientes, podés sorprenderte con un postre digno de pastelería.
Además, es ideal para quienes viven solos o buscan algo rápido y rico sin tener que prender el horno. “Confieso que no se me había ocurrido que podía quedar bien un volcán de chocolate así nomás pero miren, quedó nomás, y riquísimo”, contó la creadora de contenidos en el video.
Qué ingredientes se necesitan para hacer el volcán de chocolate en freidora de aire
- 1 cucharada de harina
- 1 huevo
- 3 barras de chocolate + 1 trocito extra
- 1 cucharadita de manteca
- Azúcar impalpable para decorar
Paso a paso, cómo preparar el volcán de chocolate en freidora de aire
- Derretí las 3 barras de chocolate en microondas o a baño maría dentro de un bowl.
- Sumá la manteca pomada y mezclá bien hasta integrar.
- Agregá el huevo y batí con cuchara o tenedor hasta lograr una crema homogénea.
- Incorporá la harina y mezclá suavemente para unir.
- En un molde de silicona para cupcakes, colocá un poco de la preparación, poné en el centro el trocito de chocolate extra y cubrí con más mezcla.
- Cociná en la freidora de aire a 180° durante 5 minutos.
- Desmoldá en caliente, espolvoreá con azúcar impalpable y disfrutá el corazón fundido.
Un tip: si lo querés hacer en microondas, probá de a tandas de 30 segundos hasta encontrar el punto justo.