Cómo hacer un vitel toné al estilo italiano: la receta de Donato De Santis para sorprender en estas Fiestas

El vitel toné es un clásico indiscutido de las Fiestas argentinas, pero cuando Donato De Santis mete mano, el plato sube de nivel. En un video que se volvió viral, el chef italiano mostró su versión del vitello tonnato, más fiel a la tradición piamontesa y con un foco claro en la técnica.

Lejos de vueltas innecesarias, Donato pone el acento en la cocción pareja, el reposo correcto y una salsa emulsionada como corresponde. Para él, el secreto no está en sumar ingredientes, sino en respetar el producto y el proceso. Como explica en el video, todo arranca con una buena base y un horno confiable.

Así queda el vitel toné con esta receta.

Qué ingredientes se necesitan para hacer vitel toné al estilo italiano

Para la carne:

Peceto o corte similar

Verduras para horno

1 hoja de laurel

Sal

Aceite de oliva

Para la salsa tonnata:

Atún en aceite

Yemas de huevo o mayonesa

Alcaparras

Anchoas

Aceite de oliva

Mostaza tipo Dijon (opcional)

Jugo de limón o vinagre

Para el armado:

Huevo duro rallado

Alcaparras y anchoas extra

Aceite de oliva

El famoso cocinero mostró su propia versión.

Paso a paso, cómo preparar vitel toné al estilo italiano

Sellá el peceto y colocalo en una fuente con las verduras. Agregá la hoja de laurel, sal y aceite de oliva. Llevá al horno con temperatura estable hasta lograr una cocción suave y pareja. Cociná sin golpes de calor para que la carne quede tierna, jugosa y rosada. Retirá del horno y dejá enfriar bien antes de cortar. Para la salsa, emulsioná el atún con las yemas o la mayonesa. Sumá alcaparras, anchoas, aceite de oliva y mostaza si usás. Ajustá con jugo de limón o vinagre hasta lograr una crema lisa y profunda. Cortá la carne en fetas bien finas. Apoyalas sobre una base de huevo duro rallado. Cubrí con la salsa sin tapar completamente la carne. Terminá con alcaparras, anchoas y un hilo de aceite de oliva.

El resultado es un vitel toné sobrio, elegante y lleno de sabor, donde cada elemento cumple su función.