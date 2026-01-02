Cómo hacer un postre de duraznos y crema: la receta lista en 10 minutos para sorprender a la familia este verano

Cuando el calor aprieta y aparecen visitas de sorpresa, pensar un postre puede convertirse en un problema. La buena noticia es que hay recetas express que no fallan y que, con pocos ingredientes, resuelven el momento dulce sin esfuerzo ni cocción.
Este postre de vainillas y crema se volvió viral gracias a Sabrina Onorato, de la cuenta @sabrina.recetas, que lo compartió en Instagram como una solución rápida y efectiva. Como ella misma lo define, es ideal “para cuando recibís visitas y no sabés qué hacer de postre”. Y cumple: se arma en capas, va directo a la heladera y gusta a todos.
Qué ingredientes se necesitan para hacer postre de vainillas y crema
- 1 lata de duraznos en almíbar
- 2 paquetes de vainillas
- Dulce de leche común, cantidad necesaria
- 500 ml de crema de leche
- 100 g de azúcar
- Esencia de vainilla
Con estos ingredientes básicos, podés armar una fuente grande o varias porciones individuales.
Paso a paso, cómo preparar postre de vainillas y crema
- Colocá la crema de leche en un bowl bien frío.
- Agregá el azúcar y un chorrito de esencia de vainilla.
- Batí hasta lograr punto chantilly, firme pero cremoso.
- Reservá en la heladera.
- Cortá los duraznos en cubitos y guardá algunos para decorar.
- Mojá las vainillas en el almíbar de los duraznos.
- Colocá una primera capa de vainillas en una fuente.
- Cubrí con una capa generosa de crema chantilly.
- Sumá duraznos en cubitos por encima.
- Agregá una segunda capa de vainillas humedecidas.
- Incorporá cucharaditas de dulce de leche común.
- Terminá con el resto de la crema.
- Decorá con los duraznos reservados.
- Llevá a la heladera por al menos dos horas antes de servir.
El reposo en frío es clave para que las capas se integren y el postre tome mejor consistencia, aunque si estás apurada, con menos tiempo ya funciona.