Cómo hacer un postre de duraznos y crema: la receta lista en 10 minutos para sorprender a la familia este verano

Cuando el calor aprieta y aparecen visitas de sorpresa, pensar un postre puede convertirse en un problema. La buena noticia es que hay recetas express que no fallan y que, con pocos ingredientes, resuelven el momento dulce sin esfuerzo ni cocción.

Este postre de vainillas y crema se volvió viral gracias a Sabrina Onorato, de la cuenta @sabrina.recetas, que lo compartió en Instagram como una solución rápida y efectiva. Como ella misma lo define, es ideal “para cuando recibís visitas y no sabés qué hacer de postre”. Y cumple: se arma en capas, va directo a la heladera y gusta a todos.

Así queda el postre con esta receta.

Qué ingredientes se necesitan para hacer postre de vainillas y crema

1 lata de duraznos en almíbar

2 paquetes de vainillas

Dulce de leche común, cantidad necesaria

500 ml de crema de leche

100 g de azúcar

Esencia de vainilla

Con estos ingredientes básicos, podés armar una fuente grande o varias porciones individuales.

En pocos pasos, este postre está listo para servir en la mesa.

Paso a paso, cómo preparar postre de vainillas y crema

Colocá la crema de leche en un bowl bien frío. Agregá el azúcar y un chorrito de esencia de vainilla. Batí hasta lograr punto chantilly, firme pero cremoso. Reservá en la heladera. Cortá los duraznos en cubitos y guardá algunos para decorar. Mojá las vainillas en el almíbar de los duraznos. Colocá una primera capa de vainillas en una fuente. Cubrí con una capa generosa de crema chantilly. Sumá duraznos en cubitos por encima. Agregá una segunda capa de vainillas humedecidas. Incorporá cucharaditas de dulce de leche común. Terminá con el resto de la crema. Decorá con los duraznos reservados. Llevá a la heladera por al menos dos horas antes de servir.

El reposo en frío es clave para que las capas se integren y el postre tome mejor consistencia, aunque si estás apurada, con menos tiempo ya funciona.