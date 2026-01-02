Vía Gourmet / Recetas

Cómo hacer un postre de duraznos y crema: la receta lista en 10 minutos para sorprender a la familia este verano

Fresco, cremoso y sin horno, este postre se arma en minutos y salva cualquier visita inesperada.

Shaiel Teran Velazquez
Shaiel Teran Velazquez

2 de enero de 2026,

Cómo hacer un postre de duraznos y crema: la receta lista en 10 minutos para sorprender a la familia este verano
Cómo hacer un postre de duraznos y crema: la receta lista en 10 minutos para sorprender a la familia este verano

Cuando el calor aprieta y aparecen visitas de sorpresa, pensar un postre puede convertirse en un problema. La buena noticia es que hay recetas express que no fallan y que, con pocos ingredientes, resuelven el momento dulce sin esfuerzo ni cocción.

Este postre de vainillas y crema se volvió viral gracias a Sabrina Onorato, de la cuenta @sabrina.recetas, que lo compartió en Instagram como una solución rápida y efectiva. Como ella misma lo define, es ideal “para cuando recibís visitas y no sabés qué hacer de postre”. Y cumple: se arma en capas, va directo a la heladera y gusta a todos.

Así queda el postre con esta receta.
Así queda el postre con esta receta.

Qué ingredientes se necesitan para hacer postre de vainillas y crema

  • 1 lata de duraznos en almíbar
  • 2 paquetes de vainillas
  • Dulce de leche común, cantidad necesaria
  • 500 ml de crema de leche
  • 100 g de azúcar
  • Esencia de vainilla

Con estos ingredientes básicos, podés armar una fuente grande o varias porciones individuales.

En pocos pasos, este postre está listo para servir en la mesa.
En pocos pasos, este postre está listo para servir en la mesa.

Paso a paso, cómo preparar postre de vainillas y crema

  1. Colocá la crema de leche en un bowl bien frío.
  2. Agregá el azúcar y un chorrito de esencia de vainilla.
  3. Batí hasta lograr punto chantilly, firme pero cremoso.
  4. Reservá en la heladera.
  5. Cortá los duraznos en cubitos y guardá algunos para decorar.
  6. Mojá las vainillas en el almíbar de los duraznos.
  7. Colocá una primera capa de vainillas en una fuente.
  8. Cubrí con una capa generosa de crema chantilly.
  9. Sumá duraznos en cubitos por encima.
  10. Agregá una segunda capa de vainillas humedecidas.
  11. Incorporá cucharaditas de dulce de leche común.
  12. Terminá con el resto de la crema.
  13. Decorá con los duraznos reservados.
  14. Llevá a la heladera por al menos dos horas antes de servir.

El reposo en frío es clave para que las capas se integren y el postre tome mejor consistencia, aunque si estás apurada, con menos tiempo ya funciona.

Temas Relacionados

MÁS DE Recetas
Streaming
VER MÁS
Entretenimiento
VER MÁS
Estilo
VER MÁS