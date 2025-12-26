Vía Gourmet / Recetas

Cómo hacer un pionono sin harina: receta fácil y liviana para comer rico y sano en las Fiestas

Sin harina, rendidor y fácil de preparar, este pionono saludable es una gran alternativa para la mesa festiva.

En las Fiestas siempre aparece el mismo dilema: querés algo rico y vistoso, pero sin sumar platos pesados ni pasar horas en la cocina. Este pionono saludable sin harina viene a resolver ese problema con una propuesta distinta, colorida y apta para quienes evitan el TACC.

La receta se volvió viral en TikTok gracias a Simon, de @lasrecetasdesimon, y Ailu Tokman. La idea es reemplazar la clásica masa de pionono por una base vegetal de papa y zanahoria, que funciona perfecto como envoltorio y le da una textura suave, firme y muy sabrosa.

Qué ingredientes se necesitan para hacer pionono saludable sin harina

Para la base:

  • 2 papas
  • 1 zanahoria
  • 1 puñado de queso en hebras
  • 1 huevo
  • Sal y pimienta

Para el relleno:

  • 4 huevos duros
  • Mayonesa
  • Mostaza
  • Perejil picado
  • Jamón
  • Queso en fetas
  • Sal, pimienta y ají molido
Paso a paso, cómo preparar pionono saludable sin harina

  1. Rallá la papa y la zanahoria con rallador fino.
  2. Colocá los vegetales en un bowl sin escurrir.
  3. Agregá el queso en hebras y el huevo.
  4. Condimentá con sal y pimienta.
  5. Mezclá bien hasta integrar todo.
  6. Extendé la preparación sobre una placa bien antiadherente.
  7. Emparejá la superficie para que quede pareja.
  8. Llevá a horno precalentado a 180 grados durante 15 minutos.
  9. Retirá y dejá entibiar antes de desmoldar.
  10. Picá los huevos duros y colocálos en un bowl.
  11. Sumá perejil, sal, pimienta y ají molido.
  12. Agregá una buena cantidad de mayonesa y un toque de mostaza.
  13. Mezclá hasta lograr un relleno cremoso.
  14. Cubrí la base ya cocida con esta preparación.
  15. Agregá jamón y queso en fetas por encima.
  16. Sumá un poco más de mayonesa para ayudar al enrollado.
  17. Enrollá con cuidado ajustando bien.
  18. Llevá a la heladera hasta que esté bien frío antes de cortar.

El resultado es un pionono liviano, fresco y muy vistoso, ideal para cortar en rodajas y servir como entrada. Funciona perfecto para preparar con anticipación y olvidarte del apuro de último momento

