Cómo hacer un pionono sin harina: receta fácil y liviana para comer rico y sano en las Fiestas

En las Fiestas siempre aparece el mismo dilema: querés algo rico y vistoso, pero sin sumar platos pesados ni pasar horas en la cocina. Este pionono saludable sin harina viene a resolver ese problema con una propuesta distinta, colorida y apta para quienes evitan el TACC.
La receta se volvió viral en TikTok gracias a Simon, de @lasrecetasdesimon, y Ailu Tokman. La idea es reemplazar la clásica masa de pionono por una base vegetal de papa y zanahoria, que funciona perfecto como envoltorio y le da una textura suave, firme y muy sabrosa.
Qué ingredientes se necesitan para hacer pionono saludable sin harina
Para la base:
- 2 papas
- 1 zanahoria
- 1 puñado de queso en hebras
- 1 huevo
- Sal y pimienta
Para el relleno:
- 4 huevos duros
- Mayonesa
- Mostaza
- Perejil picado
- Jamón
- Queso en fetas
- Sal, pimienta y ají molido
Paso a paso, cómo preparar pionono saludable sin harina
- Rallá la papa y la zanahoria con rallador fino.
- Colocá los vegetales en un bowl sin escurrir.
- Agregá el queso en hebras y el huevo.
- Condimentá con sal y pimienta.
- Mezclá bien hasta integrar todo.
- Extendé la preparación sobre una placa bien antiadherente.
- Emparejá la superficie para que quede pareja.
- Llevá a horno precalentado a 180 grados durante 15 minutos.
- Retirá y dejá entibiar antes de desmoldar.
- Picá los huevos duros y colocálos en un bowl.
- Sumá perejil, sal, pimienta y ají molido.
- Agregá una buena cantidad de mayonesa y un toque de mostaza.
- Mezclá hasta lograr un relleno cremoso.
- Cubrí la base ya cocida con esta preparación.
- Agregá jamón y queso en fetas por encima.
- Sumá un poco más de mayonesa para ayudar al enrollado.
- Enrollá con cuidado ajustando bien.
- Llevá a la heladera hasta que esté bien frío antes de cortar.
El resultado es un pionono liviano, fresco y muy vistoso, ideal para cortar en rodajas y servir como entrada. Funciona perfecto para preparar con anticipación y olvidarte del apuro de último momento