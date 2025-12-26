Cómo hacer un pionono sin harina: receta fácil y liviana para comer rico y sano en las Fiestas

En las Fiestas siempre aparece el mismo dilema: querés algo rico y vistoso, pero sin sumar platos pesados ni pasar horas en la cocina. Este pionono saludable sin harina viene a resolver ese problema con una propuesta distinta, colorida y apta para quienes evitan el TACC.

La receta se volvió viral en TikTok gracias a Simon, de @lasrecetasdesimon, y Ailu Tokman. La idea es reemplazar la clásica masa de pionono por una base vegetal de papa y zanahoria, que funciona perfecto como envoltorio y le da una textura suave, firme y muy sabrosa.

Así queda el pionono con esta receta.

Qué ingredientes se necesitan para hacer pionono saludable sin harina

Para la base:

2 papas

1 zanahoria

1 puñado de queso en hebras

1 huevo

Sal y pimienta

Para el relleno:

4 huevos duros

Mayonesa

Mostaza

Perejil picado

Jamón

Queso en fetas

Sal, pimienta y ají molido

Esta receta es ideal para tener una opción más liviana en las Fiestas.

Paso a paso, cómo preparar pionono saludable sin harina

Rallá la papa y la zanahoria con rallador fino. Colocá los vegetales en un bowl sin escurrir. Agregá el queso en hebras y el huevo. Condimentá con sal y pimienta. Mezclá bien hasta integrar todo. Extendé la preparación sobre una placa bien antiadherente. Emparejá la superficie para que quede pareja. Llevá a horno precalentado a 180 grados durante 15 minutos. Retirá y dejá entibiar antes de desmoldar. Picá los huevos duros y colocálos en un bowl. Sumá perejil, sal, pimienta y ají molido. Agregá una buena cantidad de mayonesa y un toque de mostaza. Mezclá hasta lograr un relleno cremoso. Cubrí la base ya cocida con esta preparación. Agregá jamón y queso en fetas por encima. Sumá un poco más de mayonesa para ayudar al enrollado. Enrollá con cuidado ajustando bien. Llevá a la heladera hasta que esté bien frío antes de cortar.

El resultado es un pionono liviano, fresco y muy vistoso, ideal para cortar en rodajas y servir como entrada. Funciona perfecto para preparar con anticipación y olvidarte del apuro de último momento