Cómo hacer un pan dulce versión torta matera: la receta clásica adaptada para estas Fiestas

Hay tradiciones que se adaptan y ganan otra vida. El pan dulce es una de ellas. En vez de reservarlo solo para la noche del 24, esta reversión matera invita a sumarlo a la mesa cotidiana, desde la primera cebada hasta que llegan los Reyes. Más bajo, más húmedo y bien casero, se convierte en un compañero fiel de la tarde.

La receta fue compartida por la cuenta de TikTok @lapasamoscomiendo y rápidamente conectó con quienes buscan algo rico sin solemnidad. La clave está en una masa simple, un relleno a gusto y una técnica que le da textura por dentro y una capita crocante por fuera, sin vueltas ni complicaciones.

Pan dulce matero en simples pasos.

Qué ingredientes se necesitan para hacer pan dulce matero

1 taza de leche tibia (240 cc)

100 g de manteca derretida

25 g de levadura fresca

1/2 taza de azúcar

2 huevos

Esencia de vainilla, a gusto

Ralladura de naranja

3 tazas y media de harina 0000

Para el relleno:

Chips de chocolate

Frutos secos, nueces o lo que tengas a mano

Así de esponjoso queda este pan dulce.

Paso a paso, cómo preparar pan dulce matero

Colocá en un bowl la leche tibia junto con la manteca derretida. Agregá la levadura fresca y mezclá hasta disolver. Sumá el azúcar y, si querés, una cucharada de miel. Incorporá los huevos, la ralladura de naranja y la esencia de vainilla. Agregá la harina de a poco, integrando bien hasta formar una masa tierna. Dejá descansar la masa entre 30 y 40 minutos. Llevá la masa a una mesada enharinada y estirala suavemente. Distribuí el relleno elegido de manera pareja. Enrollá la masa, cortala en trozos y encimalos para generar capas. Colocá todo en un molde enmantecado y enharinado de 26 o 28 cm. Dejá descansar otros 20 minutos. Pincelá con manteca derretida y espolvoreá azúcar por encima. Llevá a horno medio durante 30 a 40 minutos, hasta que esté dorado.

El resultado es un pan dulce distinto, más bajo y fácil de cortar, con una miga húmeda y un exterior apenas crujiente. Ideal para servir tibio, sin ceremonia, mientras el mate va y viene.