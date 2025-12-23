Vía Gourmet / Recetas

Cómo hacer un pan dulce versión torta matera: la receta clásica adaptada para estas Fiestas

Ni tan alto ni tan pesado, este pan dulce matero es ideal para cortar en rodajas y acompañar el mate.

La receta que reversiona al tradicional pan dulce.

Hay tradiciones que se adaptan y ganan otra vida. El pan dulce es una de ellas. En vez de reservarlo solo para la noche del 24, esta reversión matera invita a sumarlo a la mesa cotidiana, desde la primera cebada hasta que llegan los Reyes. Más bajo, más húmedo y bien casero, se convierte en un compañero fiel de la tarde.

La receta fue compartida por la cuenta de TikTok @lapasamoscomiendo y rápidamente conectó con quienes buscan algo rico sin solemnidad. La clave está en una masa simple, un relleno a gusto y una técnica que le da textura por dentro y una capita crocante por fuera, sin vueltas ni complicaciones.

Pan dulce matero en simples pasos.
Qué ingredientes se necesitan para hacer pan dulce matero

  • 1 taza de leche tibia (240 cc)
  • 100 g de manteca derretida
  • 25 g de levadura fresca
  • 1/2 taza de azúcar
  • 2 huevos
  • Esencia de vainilla, a gusto
  • Ralladura de naranja
  • 3 tazas y media de harina 0000

Para el relleno:

  • Chips de chocolate
  • Frutos secos, nueces o lo que tengas a mano
Así de esponjoso queda este pan dulce.
Paso a paso, cómo preparar pan dulce matero

  1. Colocá en un bowl la leche tibia junto con la manteca derretida.
  2. Agregá la levadura fresca y mezclá hasta disolver.
  3. Sumá el azúcar y, si querés, una cucharada de miel.
  4. Incorporá los huevos, la ralladura de naranja y la esencia de vainilla.
  5. Agregá la harina de a poco, integrando bien hasta formar una masa tierna.
  6. Dejá descansar la masa entre 30 y 40 minutos.
  7. Llevá la masa a una mesada enharinada y estirala suavemente.
  8. Distribuí el relleno elegido de manera pareja.
  9. Enrollá la masa, cortala en trozos y encimalos para generar capas.
  10. Colocá todo en un molde enmantecado y enharinado de 26 o 28 cm.
  11. Dejá descansar otros 20 minutos.
  12. Pincelá con manteca derretida y espolvoreá azúcar por encima.
  13. Llevá a horno medio durante 30 a 40 minutos, hasta que esté dorado.

El resultado es un pan dulce distinto, más bajo y fácil de cortar, con una miga húmeda y un exterior apenas crujiente. Ideal para servir tibio, sin ceremonia, mientras el mate va y viene.

