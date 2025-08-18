Cómo hacer un delicioso risotto de calabaza súper cremoso en menos de 20 minutos: receta fácil y rápida

El risotto es uno de esos clásicos de la cocina italiana que nunca falla. Y aunque muchos piensan que es complicado, la realidad es que con un poco de paciencia y buenos ingredientes podés preparar en casa un plato digno de restaurante.

En TikTok, la usuaria @larusacocina mostró una receta fácil y deliciosa de risotto de calabaza que se volvió tendencia. Lo mejor es que no necesitás ser experto en la cocina para lograrlo.

El paso a paso es tan sencillo que lo podrás replicar en tu casa.

Qué ingredientes se necesitan para hacer risotto de calabaza

1 taza de arroz doble carolina (200 g)

250 g de calabaza en cubos chicos

1 cebolla mediana picada

2 cdas de manteca

1–2 cdas de aceite de oliva

600 ml de agua caliente

60 ml de vino blanco (opcional)

1 caldito de verduras

Queso rallado a gusto

Sal y pimienta

Esta receta es muy fácil de hacer.

Paso a paso, cómo preparar risotto de calabaza

Picá la cebolla y rehogala en una cacerola con aceite de oliva hasta que quede transparente. Sumá la calabaza en cubos y cociná hasta que empiece a dorarse. Agregá el arroz y revolvé para que se impregne bien con los sabores. Incorporá el vino blanco y dejá que se evapore el alcohol. Disolvé un caldito de verduras en agua caliente e incorporalo de a poco, siempre mezclando. Cociná durante 15 a 18 minutos, agregando más agua caliente a medida que el arroz lo necesite. Condimentá con sal, pimienta y, si te gusta, un poco de cúrcuma. Cuando el arroz esté al dente, agregá la manteca y el queso rallado para darle la cremosidad final. Tapá la olla y dejá reposar un par de minutos antes de servir.

Si estás buscando un plato para compartir en familia, este risotto de calabaza es la excusa perfecta para disfrutar de una comida casera y reconfortante.