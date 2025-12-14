Vía Gourmet / Recetas

Cómo hacer un delicioso pionono salado: la receta infalible de Jimena Monteverde para estas Fiestas

Clásico indiscutido de fin de año, el pionono salado vuelve a conquistar cada mesa navideña.

14 de diciembre de 2025,

Cómo hacer un delicioso pionono salado: la receta infalible de Jimena Monteverde para estas Fiestas
Cómo hacer un delicioso pionono salado: la receta infalible de Jimena Monteverde para estas Fiestas

En Argentina, cada familia tiene su propia versión del pionono: con atún, con pollo, con jamón y queso, vegetariano, mixto… pero siempre aparece. Es práctico, se corta bien, rinde un montón y se sirve frío, perfecto para el calor de diciembre. En su Instagram, Jimena Monteverde compartió una receta súper accesible y con ingredientes básicos, ideal para quienes buscan resolver la mesa fría sin complicarse.

La propuesta combina atún, queso crema, huevos, palmitos y verduras frescas, logrando un pionono húmedo, sabroso y lleno de texturas. Además, Jimena sugiere cortarlo en tres capas para que quede más firme y prolijo, un detalle que realmente hace la diferencia al momento de servirlo.

Qué ingredientes se necesitan para hacer un pionono salado a lo Jimena Monteverde

  • 1 pionono salado
  • 1 lata de atún
  • 1/2 pote de queso crema
  • Mayonesa, a gusto
  • 2 huevos duros
  • Aceitunas descarozadas
  • Palmitos
  • Tomates cherry
  • Zanahoria rallada
Paso a paso, cómo preparar un pionono salado fácil y fresco

  1. Cortá el pionono en tres partes iguales y usá una como base.
  2. Mezclá el queso crema con la mayonesa hasta lograr una pasta suave.
  3. Pincelá la primera capa del pionono con esta mezcla.
  4. Picá los huevos duros y distribuílos sobre la base ya untada.
  5. Cubrí con la segunda capa de pionono.
  6. Mezclá el atún con un poco de mayonesa y sumá aceitunas picadas.
  7. Esparcí esta mezcla sobre la segunda capa.
  8. Colocá la tercera parte del pionono como tapa.
  9. Pincelá nuevamente con queso crema + mayonesa para sellar.
  10. Decorá con palmitos, tomates cherry y zanahoria rallada, acomodando a gusto.

Este pionono salado es una opción fresca, económica y muy rendidora para las Fiestas. Se puede preparar con anticipación y guardar en la heladera, lo que lo vuelve ideal para quienes necesitan cocinar todo un día antes.

