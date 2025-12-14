Cómo hacer un delicioso pionono salado: la receta infalible de Jimena Monteverde para estas Fiestas

En Argentina, cada familia tiene su propia versión del pionono: con atún, con pollo, con jamón y queso, vegetariano, mixto… pero siempre aparece. Es práctico, se corta bien, rinde un montón y se sirve frío, perfecto para el calor de diciembre. En su Instagram, Jimena Monteverde compartió una receta súper accesible y con ingredientes básicos, ideal para quienes buscan resolver la mesa fría sin complicarse.
La propuesta combina atún, queso crema, huevos, palmitos y verduras frescas, logrando un pionono húmedo, sabroso y lleno de texturas. Además, Jimena sugiere cortarlo en tres capas para que quede más firme y prolijo, un detalle que realmente hace la diferencia al momento de servirlo.
Qué ingredientes se necesitan para hacer un pionono salado a lo Jimena Monteverde
- 1 pionono salado
- 1 lata de atún
- 1/2 pote de queso crema
- Mayonesa, a gusto
- 2 huevos duros
- Aceitunas descarozadas
- Palmitos
- Tomates cherry
- Zanahoria rallada
Paso a paso, cómo preparar un pionono salado fácil y fresco
- Cortá el pionono en tres partes iguales y usá una como base.
- Mezclá el queso crema con la mayonesa hasta lograr una pasta suave.
- Pincelá la primera capa del pionono con esta mezcla.
- Picá los huevos duros y distribuílos sobre la base ya untada.
- Cubrí con la segunda capa de pionono.
- Mezclá el atún con un poco de mayonesa y sumá aceitunas picadas.
- Esparcí esta mezcla sobre la segunda capa.
- Colocá la tercera parte del pionono como tapa.
- Pincelá nuevamente con queso crema + mayonesa para sellar.
- Decorá con palmitos, tomates cherry y zanahoria rallada, acomodando a gusto.
Este pionono salado es una opción fresca, económica y muy rendidora para las Fiestas. Se puede preparar con anticipación y guardar en la heladera, lo que lo vuelve ideal para quienes necesitan cocinar todo un día antes.