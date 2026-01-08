Cómo hacer un delicioso pan de ajo: la receta con solo 7 ingredientes que está lista en simples pasos

El pan de ajo es de esos clásicos que levantan cualquier mesa. Funciona como entrada, acompañamiento o excusa perfecta para prender el horno y llenar la casa de olor rico. Aunque muchos creen que hacer pan es complicado, esta receta demuestra lo contrario: con pocos ingredientes y paciencia, el resultado es espectacular.

La receta se volvió viral en TikTok gracias a Cande Pulo, de la cuenta @candeanfitriona, que la compartió inspirada en Lumena Cano. Entre nervios y entusiasmo, Cande lo resumió así: “Nunca había hecho pan. Siempre me dio que hacer pan era difícil, pero me salió espectacular”. Y ese espíritu es el que contagia a probar.

Pan de ajo listo en simples pasos.

Qué ingredientes se necesitan para hacer el pan de ajo

500 g de harina 0000

15 g de levadura fresca

300 ml de agua tibia

Sal a gusto

70 g de manteca

Ajo picado

Perejil picado

Con estos siete ingredientes básicos se logra un pan sabroso y bien húmedo por dentro.

Así queda el pan de ajo.

Paso a paso, cómo preparar el pan de ajo

Colocá la harina en un bowl amplio. Agregá la sal alrededor del bowl. Colocá la levadura fresca en el centro. Sumá el agua tibia de a poco. Amasá hasta formar una masa lisa. Tapá y dejá descansar una hora, hasta que duplique su tamaño. Estirá la masa sobre la mesada. Cortá en tiras parejas. Derretí la manteca y mezclala con el ajo y el perejil. Pintá las tiras con esa mezcla. Cortá en cuadraditos. Acomodá los pedazos encimados en una budinera. Llevá a horno precalentado hasta que esté bien dorado.

El punto fuerte de esta receta es que pierde el miedo al pan casero. No hace falta técnica avanzada ni ingredientes raros. Solo respetar tiempos, no apurar el levado y animarse.