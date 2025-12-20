Cómo hacer un delicioso matambre relleno: la receta de Jimena Monteverde para compartir en familia en estas Fiestas

Si estás buscando una receta rendidora, sabrosa y con espíritu bien argentino, esta versión de matambre relleno de Jimena Monteverde es una apuesta segura. No tiene vueltas raras ni técnicas imposibles: es cocina casera, prolija y pensada para lucirse en celebraciones grandes.

El matambre relleno es uno de esos platos que funcionan tanto frío como tibio, lo que lo vuelve perfecto para las Fiestas, cuando el calor aprieta y la mesa se arma con tiempo. Además, permite lucirse en el corte, algo que en Navidad suma puntos automáticamente.

Así queda el matambre relleno.

Qué ingredientes se necesitan para hacer el matambre relleno

1 matambre mediano

2 zanahorias ralladas

1/2 taza de queso rallado

1 sobre de gelatina sin sabor

1 huevo crudo batido

Sal

Perejil picado

6 a 8 huevos duros

Verduras para caldo

Abundante agua

Este método para preparar el matambre es muy sencillo.

Paso a paso, cómo preparar el matambre relleno

Prepará un caldo con verduras y abundante agua en una olla grande. Agregá el matambre y cocinalo a fuego medio entre 1 hora y media y 2 horas, hasta que esté tierno. Retiralo, dejalo entibiar y desgrasalo bien. Salá apenas la superficie. Distribuí la zanahoria rallada, el queso rallado y el perejil picado de manera pareja. Espolvoreá parte de la gelatina sin sabor sobre el relleno. Acomodá los huevos duros, cortando apenas los extremos para que encajen mejor. Volvé a espolvorear con gelatina y pincelá con el huevo crudo batido. Enrollá bien firme, atá con hilo de cocina y envolvé con film para compactar.

Una vez armado, dejalo enfriar completamente en la heladera antes de cortar. Ese reposo es clave para que el relleno tome cuerpo y el matambre quede prolijo y bien presentado.