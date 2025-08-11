Vía Gourmet / Recetas

Cómo hacer un delicioso budín de mandarina: receta fácil para aprovechar la fruta de temporada

Esponjoso, húmedo y con un aroma irresistible: este budín es la excusa perfecta para usar mandarinas frescas.

Cuando hablamos de frutas de temporada, la mandarina es una de las grandes protagonistas del otoño e invierno. Su perfume, su dulzura y su toque ácido la convierten en el ingrediente ideal para repostería. Y si querés llevarla a otro nivel, esta receta de budín de mandarina es todo lo que necesitás.

La creadora de contenido Flor (@florschvabaner en TikTok) compartió un paso a paso fácil para lograr un budín con textura de panadería y un sabor intenso a fruta fresca. Además, reveló un truco para que salga extra húmedo y nadie pueda resistirse a una segunda porción.

El budín queda muy esponjoso.
Qué ingredientes se necesitan para hacer el budín de mandarina

  • 2 mandarinas (sin cabito ni semillas)
  • 2 huevos
  • 180 g de azúcar blanco
  • 60 ml de aceite
  • 230 g de harina (1 taza)
  • Jugo de 1 mandarina (para el final)
El truco para que quede extra húmedo.
Paso a paso, cómo preparar budín de mandarina

  1. Cortá las mandarinas al medio y retirales el cabito y las semillas.
  2. Colocá las mandarinas en una licuadora de mano junto con los huevos, el azúcar y el aceite.
  3. Procesá hasta obtener una mezcla homogénea.
  4. Volcá la mezcla en un bol, agregá la harina previamente tamizada y mezclá con batidores hasta integrar, sin batir de más para que no pierda aire.
  5. Pasá la preparación a un molde para budín previamente enmantecado y enharinado.
  6. Llevá al horno precalentado a temperatura mínima y cociná durante 40 minutos o hasta que, al pinchar con un palillo, salga limpio.
  7. Con el budín aún caliente, rociá por encima el jugo de una mandarina y dejá que lo absorba para que quede extra húmedo.

El resultado es un budín suave, fragante y con un sabor intenso a mandarina que se disfruta tanto en el desayuno como en la merienda.

