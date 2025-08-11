Cómo hacer un delicioso budín de mandarina: receta fácil para aprovechar la fruta de temporada

Cuando hablamos de frutas de temporada, la mandarina es una de las grandes protagonistas del otoño e invierno. Su perfume, su dulzura y su toque ácido la convierten en el ingrediente ideal para repostería. Y si querés llevarla a otro nivel, esta receta de budín de mandarina es todo lo que necesitás.
La creadora de contenido Flor (@florschvabaner en TikTok) compartió un paso a paso fácil para lograr un budín con textura de panadería y un sabor intenso a fruta fresca. Además, reveló un truco para que salga extra húmedo y nadie pueda resistirse a una segunda porción.
Qué ingredientes se necesitan para hacer el budín de mandarina
- 2 mandarinas (sin cabito ni semillas)
- 2 huevos
- 180 g de azúcar blanco
- 60 ml de aceite
- 230 g de harina (1 taza)
- Jugo de 1 mandarina (para el final)
Paso a paso, cómo preparar budín de mandarina
- Cortá las mandarinas al medio y retirales el cabito y las semillas.
- Colocá las mandarinas en una licuadora de mano junto con los huevos, el azúcar y el aceite.
- Procesá hasta obtener una mezcla homogénea.
- Volcá la mezcla en un bol, agregá la harina previamente tamizada y mezclá con batidores hasta integrar, sin batir de más para que no pierda aire.
- Pasá la preparación a un molde para budín previamente enmantecado y enharinado.
- Llevá al horno precalentado a temperatura mínima y cociná durante 40 minutos o hasta que, al pinchar con un palillo, salga limpio.
- Con el budín aún caliente, rociá por encima el jugo de una mandarina y dejá que lo absorba para que quede extra húmedo.
El resultado es un budín suave, fragante y con un sabor intenso a mandarina que se disfruta tanto en el desayuno como en la merienda.