Cómo hacer un delicioso budín de banana y zanahoria mega húmedo: receta fácil y en simples pasos

El budín es uno de esos infaltables en la cocina de casa. Ya sea para compartir en familia o para llevar al trabajo, siempre viene bien tener una porción lista. En este caso, la fusión de banana y zanahoria se convierte en una alternativa distinta y nutritiva, que sorprende por su textura húmeda y su sabor único.

La receta fue compartida por Vanina Minniti en su cuenta de TikTok, @nutriarteargentina, donde acumuló más de 12 mil likes. Lo interesante de esta preparación es que permite jugar con los ingredientes. Además, al contener zanahoria, suma fibra y color sin alterar el dulzor de la banana.

Así de húmedo queda el budín de banana y zanahoria.

Qué ingredientes se necesitan para hacer el budín de banana y zanahoria

2 bananas (200 g)

1 zanahoria chica rallada fina (100 g)

120 g de harina integral (1 taza)

120 g de harina de garbanzos (1 taza)

10 g de polvo de hornear (1 cda sopera)

30 g de avena (1/2 taza)

40 g de chips de chocolate (2 barras picadas)

30 g de nueces (un puñado)

30 g de pasas de uva (un puñado)

1 cdita de canela

50 cc de aceite (3/4 de pocillo)

50 g de azúcar mascabo o común (1/4 de taza)

150 ml de leche o bebida vegetal (3/4 de taza)

2 huevos

Este budín se hace en menos de diez pasos.

Paso a paso, cómo preparar el budín de banana y zanahoria

Pisar las bananas hasta hacer un puré y rallar la zanahoria. En un bowl colocar el puré, la zanahoria rallada, el aceite, el azúcar, los huevos y la leche. Revolver bien. Agregar las harinas, la avena y el polvo de hornear. Integrar. Sumar el chocolate picado, los frutos secos, las pasas y la canela. Mezclar suavemente. Volcar la preparación en un molde enmantecado y enharinado. Llevar a horno medio (170°) por unos 50 minutos o hasta que, al pinchar con un palillo, salga seco.

Listo, en pocos pasos tenés un budín húmedo, lleno de sabor y perfecto para cortar en porciones y freezar. Una receta práctica que combina lo rico con lo saludable.