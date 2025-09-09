Cómo hacer un delicioso brownie sin harina: receta fácil y en simples pasos

Las redes sociales se llenan de recetas rápidas que prometen sacarnos del apuro sin resignar sabor. Una de las últimas en volverse viral es la propuesta de Puli Cocina, que compartió en TikTok cómo preparar un brownie sin harina, sin gluten y con un extra de proteínas.

El video no tardó en acumular miles de likes y comentarios. Lo mejor: se puede hacer en horno, airfryer o incluso sobre la hornalla, lo que lo convierte en un postre súper versátil. Además, Puli sumó un helado exprés de dulce de leche con solo dos ingredientes, ideal para acompañar el brownie calentito y llevar la experiencia a otro nivel.

Así queda el brownie proteico con helado.

Qué ingredientes se necesitan para hacer el brownie sin harina

200 g de chocolate amargo

60 ml de aceite (puede ser de coco o cualquier otro)

3 cucharadas de mantequilla de maní

100 g de azúcar mascabo o 3 cucharadas de edulcorante

60 g de cacao en polvo amargo

60 g de proteína en polvo o leche en polvo

1 cucharadita de polvo de hornear

1 cucharadita de esencia de vainilla

1 chorrito de leche (puede ser vegetal)

Opcional: 50 g de chocolate triturado

Para el helado exprés:

200 g de yogur griego o crema de batir (puede ser light)

200 g de dulce de leche (opcional sin azúcar)

Esta brownie se hace en simples pasos.

Paso a paso, cómo preparar el brownie sin harina

Derretí el chocolate con el aceite en microondas (de a tandas de 30 segundos) o a baño María. Sumá el resto de los ingredientes y mezclá hasta integrar todo. Pasá la preparación a un molde de 18 cm y cociná: En horno o airfryer a 180 °C por 15 a 20 minutos. En hornalla, a fuego mínimo y tapado, de 8 a 10 minutos. Para el helado, batí el yogur con el dulce de leche hasta que crezca en volumen. Freezá una hora, volvé a batir y agregá los toppings que quieras. Serví el brownie tibio con una bocha de helado encima y disfrutá.

Rápido, sin complicaciones y con un sabor intenso, este brownie se ganó un lugar en el ranking de recetas virales.