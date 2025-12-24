Cómo hacer un cocktail con frambuesas: el trago perfecto para sorprender en el brindis de Navidad 2025

La receta, compartida por Maji Tello en TikTok desde su cuenta @unpocodemajia, se volvió viral por su estética y facilidad. Con solo tres elementos logra un trago moderno que suma color y aroma sin complicaciones. Sobre todo, se destaca por el detalle del hielo saborizado, que transforma la copa desde el primer vistazo y le da ese “toque festivo” que todos buscan.

Este cocktail funciona tanto para brindar como para recibir a los invitados. Es fresco, liviano y sorprende por su presentación. A diferencia de otros tragos más elaborados, acá no hace falta coctelera ni jarabes: simplemente armás los hielos con anticipación y servís. Ideal para quienes quieren lucirse sin pasar horas en la cocina.

Cómo hacer un cocktail moderno y refrescante para Navidad.

Qué ingredientes se necesitan para hacer un cocktail con frambuesas

Frambuesas frescas

Ramitas de romero

Agua

Vino espumante o champagne

Opcional: copas bien frías para potenciar el efecto refrescante

Con pocos ingredientes, se puede hacer una opción diferente para las Fiestas.

Paso a paso, cómo preparar un cocktail con frambuesas

Colocá dos frambuesas por cubículo en una hielera. Sumá un poquito de romero en cada espacio para perfumar los hielos. Llená la hielera con agua y llevála al freezer hasta que esté completamente congelada. Desmoldá los hielos y pasalos directamente a una copa amplia. Serví el vino espumante o champagne sobre los hielos saborizados. Esperá unos segundos a que la fruta comience a teñir la bebida y perfumarla.

Lo mejor de este cocktail es que se adapta a cualquier gusto: podés sumar otras frutas rojas o reemplazar el romero por menta si preferís algo más fresco. Además, es una manera sencilla de elevar la presentación de un espumante sin esfuerzo.