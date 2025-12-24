Cómo hacer un cocktail con frambuesas: el trago perfecto para sorprender en el brindis de Navidad 2025

La receta, compartida por Maji Tello en TikTok desde su cuenta @unpocodemajia, se volvió viral por su estética y facilidad. Con solo tres elementos logra un trago moderno que suma color y aroma sin complicaciones. Sobre todo, se destaca por el detalle del hielo saborizado, que transforma la copa desde el primer vistazo y le da ese “toque festivo” que todos buscan.
Este cocktail funciona tanto para brindar como para recibir a los invitados. Es fresco, liviano y sorprende por su presentación. A diferencia de otros tragos más elaborados, acá no hace falta coctelera ni jarabes: simplemente armás los hielos con anticipación y servís. Ideal para quienes quieren lucirse sin pasar horas en la cocina.
Qué ingredientes se necesitan para hacer un cocktail con frambuesas
- Frambuesas frescas
- Ramitas de romero
- Agua
- Vino espumante o champagne
- Opcional: copas bien frías para potenciar el efecto refrescante
Paso a paso, cómo preparar un cocktail con frambuesas
- Colocá dos frambuesas por cubículo en una hielera.
- Sumá un poquito de romero en cada espacio para perfumar los hielos.
- Llená la hielera con agua y llevála al freezer hasta que esté completamente congelada.
- Desmoldá los hielos y pasalos directamente a una copa amplia.
- Serví el vino espumante o champagne sobre los hielos saborizados.
- Esperá unos segundos a que la fruta comience a teñir la bebida y perfumarla.
Lo mejor de este cocktail es que se adapta a cualquier gusto: podés sumar otras frutas rojas o reemplazar el romero por menta si preferís algo más fresco. Además, es una manera sencilla de elevar la presentación de un espumante sin esfuerzo.