Cómo hacer un budín de naranja sin horno en menos de 40 minutos: la receta para salvar la merienda

Este budín de naranja es la prueba de que la freidora de aire no solo sirve para papas o milanesas, también puede ser tu mejor aliada para postres rápidos.

19 de agosto de 2025,

En TikTok, Micaela Genovese mostró cómo hacer este clásico de merienda con apenas 5 ingredientes y en menos de 40 minutos. Lo mejor es que la receta no requiere pasos complicados ni utensilios especiales: un bowl, un batidor y la budinera con papel manteca alcanzan para lograr un resultado de panadería.

Además, el truco final de agregarle jugo de naranja apenas sale de la cocción le da ese plus de humedad que hace que el budín se derrita en la boca. Una opción económica, fresca y muy práctica para acompañar mates, café o un té de la tarde.

Qué ingredientes se necesitan para hacer el budín de naranja en la freidora de aire

  • 2 huevos
  • 110 g de azúcar
  • Jugo y ralladura de ⅔ de naranja
  • 60 ml de aceite de girasol
  • 185 g de harina leudante
Paso a paso, cómo preparar el budín de naranja en la freidora de aire

  1. Batí los huevos con el azúcar hasta lograr una mezcla clara y espumosa.
  2. Sumá el jugo y la ralladura de naranja fresca.
  3. Incorporá el aceite de girasol y mezclá bien para integrar.
  4. Agregá la harina leudante de a poco, con movimientos envolventes, hasta formar una mezcla homogénea.
  5. Forrá una budinera con papel manteca y volcá la preparación.
  6. Precalentá la freidora de aire durante 3 minutos.
  7. Cociná el budín a 150 °C por 30 minutos.
  8. Pinchá con un palillo: si sale limpio, está listo.
  9. Apenas lo saques, rociá con un poco de jugo de naranja para que quede extra húmedo.
  • Si te animás, podés darle tu toque personal: agregá chips de chocolate, nueces o un glaseado de azúcar impalpable con jugo de naranja. Así, con una misma base, tenés un budín clásico o una versión más gourmet para sorprender a todos.

