Cómo hacer un brownie exprés sin horno: la receta que no lleva harina ni azúcar

La receta del brownie exprés la compartió Anto Zicarelli en TikTok y se volvió viral por una razón obvia: promete postre rápido, sin azúcar agregada y sin harinas refinadas. En su video, Anto apunta directo al craving dulce de media tarde y lo resuelve con una mezcla mínima que va al microondas.
El resultado es un brownie individual, con textura suave y sabor potente a cacao. Y lo mejor es que podés adaptarlo: si querés más fibra, usás harina de avena; si buscás algo más keto, tirás harina de almendras o de coco.
Qué ingredientes se necesitan para hacer brownie exprés sin horno
- 1 huevo
- 2 cucharaditas de queso crema
- 1 cucharadita de estevia (o el endulzante que uses)
- ½ cucharadita de polvo para hornear
- ½ cucharadita de extracto de vainilla
- 1 cucharadita colmada de cacao amargo en polvo
- 1 cucharadita de harina a elección (avena, coco, almendras, integral, etc.)
- Opcional: 1 cuadradito de chocolate para el centro
Paso a paso, cómo preparar brownie exprés sin horno
- Rompé el huevo en un bowl chico y batilo apenas para integrarlo.
- Agregá el queso crema, la estevia, el polvo para hornear y la vainilla. Mezclá hasta que no queden grumos.
- Sumá el cacao amargo y la harina elegida. Integrá bien hasta lograr una pasta espesa, bien chocolatosa.
- Pasá la mezcla a un molde o taza apta microondas. Si querés un extra goloso, meté un pedacito de chocolate en el medio.
- Cociná en microondas por 2 minutos en potencia media alta, abriendo la puerta cada 30 segundos para controlar el punto.
- Dejá reposar 1 minuto, desmoldá y comelo tibio o frío.
Si lo acompañás con un café, un mate o una cucharada de yogur natural, tenés merienda completa sin culpa y sin ensuciar media cocina. Guardate la receta, porque este brownie exprés tiene pinta de convertirse en tu plan B favorito cada vez que el antojo pega primero.