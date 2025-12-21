Cómo hacer un arrollado dulce sin pionono para estas Fiestas: la receta fácil y económica con solo 6 ingredientes

Si querés sumar algo distinto al cierre de la cena de Navidad sin pasar horas en la cocina, este arrollado dulce es una gran opción. Combina vainillas, crema y fruta, se arma en pocos pasos y queda espectacular tanto en sabor como en presentación. Además, se puede preparar con anticipación, algo clave en fechas donde el tiempo siempre corre.
La receta se viralizó en TikTok gracias a Ailu Tokman, que la compartió como una alternativa simple, fresca y bien festiva. El paso a paso es accesible incluso para quienes no se llevan bien con la pastelería, y permite ajustar sabores según gustos o lo que haya en casa. El toque frutal ayuda a cortar el dulzor y lo vuelve ideal para después de una comida abundante..
Qué ingredientes se necesitan para hacer un arrollado frutal
- 16 vainillas
- Leche, cantidad necesaria
- Un chorrito de licor de café (opcional)
- 500 cc de crema de leche
- 60 g de azúcar
- Frutas a gusto: frutillas, cerezas y arándanos
Paso a paso, cómo preparar el arrollado frutal
- Mezclá leche con un chorrito de licor de café, si decidís usarlo.
- Mojá rápidamente las vainillas en la leche.
- Colocalas sobre un film plástico formando un rectángulo.
- Cubrilas con otro film y dejalas reposar mientras preparás el relleno.
- Batí la crema de leche con el azúcar y un poco de esencia de vainilla.
- Si querés sumar un plus, agregá ralladura de lima, queda “espectacular”.
- Batí hasta lograr una crema firme.
- Retirá el film superior de las vainillas y cubrilas con la crema.
- Sumá dulce de leche en el centro, porque “no puede faltar”.
- Agregá las frutas para equilibrar el dulzor.
- Enrollá ayudándote con el film y ajustá bien.
- Llevá al freezer por aproximadamente dos horas.
- Retirá, decorá con azúcar impalpable, más crema y frutas.
- Si querés, rallá un poco de chocolate por encima.
El resultado es un postre súper rico, fresco y fácil, ideal para las Fiestas. Se corta perfecto, se ve hermoso en la mesa y gusta a grandes y chicos. Una receta que llega para quedarse y que, sin dudas, va a decir presente en más de una Navidad.