Cómo hacer un arrollado dulce sin pionono para estas Fiestas: la receta fácil y económica con solo 6 ingredientes

Si querés sumar algo distinto al cierre de la cena de Navidad sin pasar horas en la cocina, este arrollado dulce es una gran opción. Combina vainillas, crema y fruta, se arma en pocos pasos y queda espectacular tanto en sabor como en presentación. Además, se puede preparar con anticipación, algo clave en fechas donde el tiempo siempre corre.

La receta se viralizó en TikTok gracias a Ailu Tokman, que la compartió como una alternativa simple, fresca y bien festiva. El paso a paso es accesible incluso para quienes no se llevan bien con la pastelería, y permite ajustar sabores según gustos o lo que haya en casa. El toque frutal ayuda a cortar el dulzor y lo vuelve ideal para después de una comida abundante..

Este arrollado es muy fácil de hacer.

Qué ingredientes se necesitan para hacer un arrollado frutal

16 vainillas

Leche, cantidad necesaria

Un chorrito de licor de café (opcional)

500 cc de crema de leche

60 g de azúcar

Frutas a gusto: frutillas, cerezas y arándanos

Así queda el arrollado por dentro.

Paso a paso, cómo preparar el arrollado frutal

Mezclá leche con un chorrito de licor de café, si decidís usarlo. Mojá rápidamente las vainillas en la leche. Colocalas sobre un film plástico formando un rectángulo. Cubrilas con otro film y dejalas reposar mientras preparás el relleno. Batí la crema de leche con el azúcar y un poco de esencia de vainilla. Si querés sumar un plus, agregá ralladura de lima, queda “espectacular”. Batí hasta lograr una crema firme. Retirá el film superior de las vainillas y cubrilas con la crema. Sumá dulce de leche en el centro, porque “no puede faltar”. Agregá las frutas para equilibrar el dulzor. Enrollá ayudándote con el film y ajustá bien. Llevá al freezer por aproximadamente dos horas. Retirá, decorá con azúcar impalpable, más crema y frutas. Si querés, rallá un poco de chocolate por encima.

El resultado es un postre súper rico, fresco y fácil, ideal para las Fiestas. Se corta perfecto, se ve hermoso en la mesa y gusta a grandes y chicos. Una receta que llega para quedarse y que, sin dudas, va a decir presente en más de una Navidad.