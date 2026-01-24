En el mundo de la pastelería, lograr un postre que sea a la vez liviano, cremoso y apto para todos es un verdadero desafío. Sin embargo, Gladys Olazar sorprendió en Cocineros Argentinos con su receta de merengón arrollado, un postre que no lleva ni un gramo de harina y que se destaca por su flexibilidad.

A diferencia del merengue seco tradicional de panadería, este “pionono de merengue” es húmedo por dentro y permite ser enrollado sin quebrarse. La clave, según la cocinera, está en un ingrediente inesperado que le otorga elasticidad a la masa. A continuación, te compartimos la lista de ingredientes y el paso a paso para que lo hagas en casa.

Cómo hacer un arrollado de merengue: la receta sin harina de Gladys Olazar, de Cocineros Argentinos para un postre delicioso

Ingredientes necesarios para el arrollado de merengue

Para este postre apto para celíacos y amantes de lo dulce, vas a necesitar:

Para la base de merengue:

Claras de huevo: 6 unidades.

Azúcar: 180 gramos.

Almidón de maíz: 1 cucharada.

Vinagre de alcohol: 1 cucharada (el secreto para que la masa sea flexible).

Frutos secos (nueces pecan o maní): opcional para la base.

Para el relleno de crema y chocolate blanco:

Queso crema firme: 200 gramos.

Chocolate blanco: 100 gramos (derretido).

Crema de leche: 100 gramos (batida a medio punto).

Frutos rojos o moras: a gusto para decorar.

Paso a paso: Cómo preparar el arrollado sin harina

Seguí estos pasos para que el merengón te quede perfecto y con el punto justo de cocción.

Batido de las claras: Comenzá batiendo las seis claras en un bol limpio. Una vez que empiecen a espumar y tomar cuerpo, incorporá el azúcar en forma de lluvia mientras seguís batiendo hasta lograr un merengue firme (punto “colita de ratón”). El toque de flexibilidad: Agregá la cucharada de vinagre de alcohol y la cucharada de almidón de maíz. Mezclá con movimientos envolventes. El vinagre es fundamental porque evita que se forme el “cascarón” rígido del merengue seco, permitiendo que la masa doble sin romperse. Preparación de la placa: Cubrí una placa para horno con papel manteca. Si querés, podés espolvorear un poco de almidón de maíz sobre el papel. Extendé el merengue de forma pareja y, si te gusta, agregá frutos secos fileteados por encima. Horneado preciso: Llevá a un horno precalentado a 170°C durante unos 10 a 12 minutos. La idea es que se dore ligeramente en la superficie pero que mantenga su humedad interna. No te pases de tiempo o perderá la flexibilidad. Desmolde: Retirá del horno y dejá enfriar. Una vez frío, dalo vuelta sobre otro papel manteca o un lienzo limpio para poder rellenarlo por la parte lisa. Preparación del relleno: Mezclá el queso crema firme con el chocolate blanco derretido. Incorporá la crema de leche batida a medio punto hasta lograr una crema homogénea y con cuerpo. El chocolate blanco ayudará a que el relleno se mantenga firme una vez arrollado. Armado final: Distribuí la crema sobre la base de merengue, agregá frutos rojos o moras a gusto y enrollá con seguridad y decisión, ayudándote con el papel manteca. Reposo: Llevá el arrollado a la heladera por lo menos un par de horas antes de servir. Esto hará que la crema tome consistencia y los sabores se integren mejor.

Este postre es ideal para lucirte en una reunión o para disfrutar como una opción dulce y liviana el fin de semana. Al no tener harina, es una alternativa excelente para quienes buscan recetas libres de gluten sin resignar sabor.