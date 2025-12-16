Cómo hacer masa de pionono casera con solo 4 ingredientes: la receta económica para estas Fiestas

En plena previa navideña, las recetas prácticas ganan por goleada. Y si encima son rendidoras, versátiles y fáciles, mejor todavía. Eso es exactamente lo que pasó con la masa de pionono casera que subió Rocco Llano desde su cuenta rocco.bakery a TikTok, donde explicó paso a paso cómo hacerla en casa, sin secretos y sin complicaciones.

El video no tardó en viralizarse. Miles de usuarios guardaron la receta y destacaron lo mismo: no hace falta comprar pionono hecho, ni gastar de más. Con huevos, harina, azúcar y un ingrediente clave, se logra una masa elástica, húmeda y perfecta tanto para rellenos dulces como salados.

Esta masa se hace en simples pasos.

Qué ingredientes se necesitan para hacer masa de pionono casera

4 huevos

40 g de azúcar

1 cucharada de miel

40 g de harina 0000

Tip: si usás una placa más grande, calculá por cada huevo 10 g de harina y 10 g de azúcar. La receta sirve para una placa estándar de 20x30 y se cocina rápido. Eso sí: no abras el horno antes de tiempo o arruinás todo.

Ideal para rellenos dulces y salados.

Paso a paso, cómo preparar la masa de pionono casera

Batí los huevos a velocidad máxima hasta que espumen bien. Agregá el azúcar en forma de lluvia sin dejar de batir. Bajá la velocidad, incorporá la miel y volvé a batir fuerte. Enmantecá una placa de 20x30, poné papel manteca y enmantecá de nuevo. Sumá la harina tamizada con movimientos envolventes. Volcá la mezcla en la placa y emparejá. Llevá a horno precalentado a 180° por 8 a 10 minutos, sin abrir antes. Retirá, enrollá en tibio y dejá enfriar.

Una vez listo, guardalo bien tapado en la heladera. Dura hasta una semana sin rellenar y te salva cualquier mesa festiva. Rellenalo con lo que quieras, cortá, serví y listo: pionono casero, fácil y aprobado por TikTok.