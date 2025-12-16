Vía Gourmet / Recetas

Cómo hacer masa de pionono casera con solo 4 ingredientes: la receta económica para estas Fiestas

Con pocos ingredientes y en menos de diez minutos, esta masa de pionono casera se volvió furor en TikTok.

En plena previa navideña, las recetas prácticas ganan por goleada. Y si encima son rendidoras, versátiles y fáciles, mejor todavía. Eso es exactamente lo que pasó con la masa de pionono casera que subió Rocco Llano desde su cuenta rocco.bakery a TikTok, donde explicó paso a paso cómo hacerla en casa, sin secretos y sin complicaciones.

El video no tardó en viralizarse. Miles de usuarios guardaron la receta y destacaron lo mismo: no hace falta comprar pionono hecho, ni gastar de más. Con huevos, harina, azúcar y un ingrediente clave, se logra una masa elástica, húmeda y perfecta tanto para rellenos dulces como salados.

Qué ingredientes se necesitan para hacer masa de pionono casera

  • 4 huevos
  • 40 g de azúcar
  • 1 cucharada de miel
  • 40 g de harina 0000

Tip: si usás una placa más grande, calculá por cada huevo 10 g de harina y 10 g de azúcar. La receta sirve para una placa estándar de 20x30 y se cocina rápido. Eso sí: no abras el horno antes de tiempo o arruinás todo.

Paso a paso, cómo preparar la masa de pionono casera

  1. Batí los huevos a velocidad máxima hasta que espumen bien.
  2. Agregá el azúcar en forma de lluvia sin dejar de batir.
  3. Bajá la velocidad, incorporá la miel y volvé a batir fuerte.
  4. Enmantecá una placa de 20x30, poné papel manteca y enmantecá de nuevo.
  5. Sumá la harina tamizada con movimientos envolventes.
  6. Volcá la mezcla en la placa y emparejá.
  7. Llevá a horno precalentado a 180° por 8 a 10 minutos, sin abrir antes.
  8. Retirá, enrollá en tibio y dejá enfriar.

Una vez listo, guardalo bien tapado en la heladera. Dura hasta una semana sin rellenar y te salva cualquier mesa festiva. Rellenalo con lo que quieras, cortá, serví y listo: pionono casero, fácil y aprobado por TikTok.

