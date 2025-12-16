Cómo hacer un arbolito de Navidad con una tapa de tarta: la original receta de Caro Trippar para estas Fiestas

Con solo una tapa de tarta y un relleno simple, este arbolito de hojaldre se convirtió en uno de los hits de diciembre. Es vistoso, rendidor y tiene ese efecto “wow” que engaña a cualquiera haciéndole creer que cocinaste toda la tarde.
Las recetas virales de Navidad tienen algo en común: son fáciles, lindas y resolutivas. Este pinito cumple con las tres. La idea original es de Caro Trippar, creadora de contenido, y fue replicada por Fati Pazzelli en TikTok.
La versión rápida, adaptada a ingredientes que se consiguen en cualquier súper, suma espinaca y quesos bien argentinos. El resultado es un snack hojaldrado, sabroso y totalmente instagrammeable, ideal para acompañar dips, quesos o una tabla fría.
Qué ingredientes se necesitan para hacer un arbolito de Navidad con tapa de tarta
- 1 tapa de tarta hojaldrada
- 1 puñado grande de espinaca fresca
- Queso crema firme
- Queso rallado o en hebras
- Huevo para pincelar
Opcionales para variar el sabor
- Pesto
- Quesos duros rallados
- Semillas o frutos secos picados
Paso a paso, cómo preparar el arbolito de Navidad salado de hojaldre
- Extendé la tapa de tarta sobre una placa con papel manteca.
- Cubrí la superficie con queso crema, sin llegar del todo a los bordes.
- Sumá la espinaca bien picada y el queso rallado o en hebras.
- Cortá la masa en forma de triángulo, simulando un pino.
- Desde los costados hacia el centro, hacé cortes horizontales.
- Torcé cada “rama” sobre sí misma para lograr el efecto arbolito.
- Pincelá con huevo para que quede bien dorado.
- Llevá a horno precalentado a 200 grados hasta que esté inflado y crocante.
Antes de llevarlo a la mesa, dejalo reposar unos minutos para que el hojaldre termine de asentarse. Podés servirlo entero o cortarlo en porciones, ideal para picar con la mano. Si querés una versión más intensa, podés hacerlo mitad espinaca y mitad pesto, o sumar un dip para acompañar.