Cómo hacer un arbolito de Navidad con una tapa de tarta: la original receta de Caro Trippar para estas Fiestas

Esta receta viral es perfecta para sumar algo distinto a la picada navideña sin pasar horas en la cocina.

Shaiel Teran Velazquez
Shaiel Teran Velazquez

16 de diciembre de 2025,

Con solo una tapa de tarta y un relleno simple, este arbolito de hojaldre se convirtió en uno de los hits de diciembre. Es vistoso, rendidor y tiene ese efecto “wow” que engaña a cualquiera haciéndole creer que cocinaste toda la tarde.

Las recetas virales de Navidad tienen algo en común: son fáciles, lindas y resolutivas. Este pinito cumple con las tres. La idea original es de Caro Trippar, creadora de contenido, y fue replicada por Fati Pazzelli en TikTok.

Esta receta es muy fácil de hacer.
La versión rápida, adaptada a ingredientes que se consiguen en cualquier súper, suma espinaca y quesos bien argentinos. El resultado es un snack hojaldrado, sabroso y totalmente instagrammeable, ideal para acompañar dips, quesos o una tabla fría.

Qué ingredientes se necesitan para hacer un arbolito de Navidad con tapa de tarta

  • 1 tapa de tarta hojaldrada
  • 1 puñado grande de espinaca fresca
  • Queso crema firme
  • Queso rallado o en hebras
  • Huevo para pincelar

Opcionales para variar el sabor

  • Pesto
  • Quesos duros rallados
  • Semillas o frutos secos picados
Así queda el arbolito de Navidad de hojaldre.
Paso a paso, cómo preparar el arbolito de Navidad salado de hojaldre

  1. Extendé la tapa de tarta sobre una placa con papel manteca.
  2. Cubrí la superficie con queso crema, sin llegar del todo a los bordes.
  3. Sumá la espinaca bien picada y el queso rallado o en hebras.
  4. Cortá la masa en forma de triángulo, simulando un pino.
  5. Desde los costados hacia el centro, hacé cortes horizontales.
  6. Torcé cada “rama” sobre sí misma para lograr el efecto arbolito.
  7. Pincelá con huevo para que quede bien dorado.
  8. Llevá a horno precalentado a 200 grados hasta que esté inflado y crocante.

Antes de llevarlo a la mesa, dejalo reposar unos minutos para que el hojaldre termine de asentarse. Podés servirlo entero o cortarlo en porciones, ideal para picar con la mano. Si querés una versión más intensa, podés hacerlo mitad espinaca y mitad pesto, o sumar un dip para acompañar.

