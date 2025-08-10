Cómo hacer “tiramisú argentino”: la reversión de un clásico con pocos ingredientes y lista en 15 minutos

¿Tiramisú con dulce de leche? Sí, y es un golazo. Pilu, de la cuenta @recetasdepilu en TikTok, compartió una reversión bien argentina del postre italiano que ya conquistó más de 63 mil likes.

Este postre frío mezcla lo mejor de dos mundos: la intensidad del café con la dulzura irresistible del dulce de leche. Y como si fuera poco, no lleva cocción y se arma en 15 minutos. Ideal para cuando tenés visitas, antojo o simplemente querés darte un gusto rápido y fácil.

Así queda este postre.

Qué ingredientes se necesitan para hacer el tiramisú estilo argentino

350 ml de crema de leche

1 cdita de café instantáneo

1 cdita de esencia de vainilla

100 g de azúcar

2 paquetes de vainillas (aprox. 24 unidades)

1 taza de café fuerte para remojar

300 g de dulce de leche

Chocolate en polvo o cacao amargo para decorar

Este postre es muy fácil de hacer.

Paso a paso, cómo preparar el tiramisú estilo argentino

En un bowl, batí la crema con el azúcar, el café instantáneo y la esencia de vainilla hasta que esté bien firme. Reservá. Mojá las vainillas en café (rápidamente, así no se deshacen) y formá una base en la fuente. Agregá una capa generosa de dulce de leche. Hacé otra capa de vainillas remojadas. Cubrí con toda la crema batida que preparaste antes. Sumá una última capa de vainillas mojadas en café. Espolvoreá con chocolate o cacao en polvo para decorar. Llevá a la heladera por al menos 2 horas. Si te gusta tipo helado, podés meterlo al freezer un rato.

Este postre combina lo clásico con lo local y es tan fácil que vas a querer hacerlo todos los fines de semana. Y si sos amante del café, el toque final te va a volar la peluca.