Cómo hacer “tiramisú argentino”: la reversión de un clásico con pocos ingredientes y lista en 15 minutos

¿Tiramisú con dulce de leche? Sí, y es un golazo. Pilu, de la cuenta @recetasdepilu en TikTok, compartió una reversión bien argentina del postre italiano que ya conquistó más de 63 mil likes.
Este postre frío mezcla lo mejor de dos mundos: la intensidad del café con la dulzura irresistible del dulce de leche. Y como si fuera poco, no lleva cocción y se arma en 15 minutos. Ideal para cuando tenés visitas, antojo o simplemente querés darte un gusto rápido y fácil.
Qué ingredientes se necesitan para hacer el tiramisú estilo argentino
- 350 ml de crema de leche
- 1 cdita de café instantáneo
- 1 cdita de esencia de vainilla
- 100 g de azúcar
- 2 paquetes de vainillas (aprox. 24 unidades)
- 1 taza de café fuerte para remojar
- 300 g de dulce de leche
- Chocolate en polvo o cacao amargo para decorar
Paso a paso, cómo preparar el tiramisú estilo argentino
- En un bowl, batí la crema con el azúcar, el café instantáneo y la esencia de vainilla hasta que esté bien firme. Reservá.
- Mojá las vainillas en café (rápidamente, así no se deshacen) y formá una base en la fuente.
- Agregá una capa generosa de dulce de leche.
- Hacé otra capa de vainillas remojadas.
- Cubrí con toda la crema batida que preparaste antes.
- Sumá una última capa de vainillas mojadas en café.
- Espolvoreá con chocolate o cacao en polvo para decorar.
- Llevá a la heladera por al menos 2 horas. Si te gusta tipo helado, podés meterlo al freezer un rato.
Este postre combina lo clásico con lo local y es tan fácil que vas a querer hacerlo todos los fines de semana. Y si sos amante del café, el toque final te va a volar la peluca.