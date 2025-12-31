Vía Gourmet / Recetas

Cómo hacer postres sin horno: 3 recetas para disfrutar en la mesa dulce y sorprender en estas Fiestas

Rápidos, frescos y sin prender el horno, estos postres son ideales para cerrar el año sin estrés.

Shaiel Teran Velazquez
Shaiel Teran Velazquez

31 de diciembre de 2025,

Cómo hacer postres sin horno: 3 recetas para disfrutar en la mesa dulce y sorprender en estas Fiestas
Cómo hacer postres sin horno: 3 recetas para sorprender y disfrutar en la mesa dulce de estas Fiestas

Cuando el calor aprieta y la cocina ya trabajó bastante, los postres sin horno se vuelven protagonistas absolutos de las Fiestas. No solo ahorran tiempo y energía, también permiten preparar opciones frescas, rendidoras y fáciles de adaptar según cuántos sean en la mesa.

Estas tres recetas se viralizaron en TikTok gracias a Julieta, de la cuenta @casirecetas, que propuso versiones simples de clásicos infalibles. Como ella misma resume en el video: “Tres ideas de postres para año nuevo, sin horno y superfáciles de hacer”. Y sí, funcionan tanto en frascos individuales como en una fuente grande para compartir.

Así queda el tiramisú.
Así queda el tiramisú.

Qué ingredientes se necesitan para hacer postres sin horno

1) Chocotorta

  • Galletitas Chocolinas
  • Dulce de leche
  • Queso crema
  • Chocolate semiamargo

2) Tiramisú exprés

  • Vainillas
  • Queso crema
  • Crema de leche
  • Esencia de vainilla
  • Cacao amargo
  • Café instantáneo
  • Leche

3) Postre Oreo

  • Galletitas Oreo
  • Dulce de leche repostero
  • Crema batida a punto chantilly
Así queda el postre chocotorta.
Así queda el postre chocotorta.

Paso a paso, cómo preparar postres sin horno

Chocotorta

  1. Procesá las galletitas de chocolate y mezclalas con un poco de leche.
  2. Mezclá el dulce de leche con el queso crema hasta integrar.
  3. Armá capas intercalando galletita y relleno.
  4. Terminá con chocolate semiamargo derretido por encima.
  5. Llevá a la heladera hasta el momento de servir.

Tiramisú exprés

  1. Mezclá el queso crema con crema de leche, esencia de vainilla y azúcar impalpable.
  2. Batí hasta lograr una crema lisa y consistente.
  3. Prepará el café con agua caliente y un chorrito de leche.
  4. Mojá las vainillas rápidamente.
  5. Armá capas de vainillas y crema.
  6. Espolvoreá cacao amargo y llevá directo a la heladera.

Postre Oreo

  1. Triturá las galletitas Oreo y mezclalas con un poco de leche.
  2. Armá una primera capa de galletitas.
  3. Sumá una capa generosa de dulce de leche repostero.
  4. Agregá una capa de crema chantilly.
  5. Repetí hasta completar el recipiente.
  6. Enfriá varias horas antes de servir.

Julieta lo deja claro al final del video: “Para mí estos postres son mil veces más ricos si están bien fríos”. Y tiene razón. Estas recetas ganan con el reposo y se vuelven aún más cremosas y sabrosas.

