Cómo hacer postres sin horno: 3 recetas para disfrutar en la mesa dulce y sorprender en estas Fiestas

Cuando el calor aprieta y la cocina ya trabajó bastante, los postres sin horno se vuelven protagonistas absolutos de las Fiestas. No solo ahorran tiempo y energía, también permiten preparar opciones frescas, rendidoras y fáciles de adaptar según cuántos sean en la mesa.
Estas tres recetas se viralizaron en TikTok gracias a Julieta, de la cuenta @casirecetas, que propuso versiones simples de clásicos infalibles. Como ella misma resume en el video: “Tres ideas de postres para año nuevo, sin horno y superfáciles de hacer”. Y sí, funcionan tanto en frascos individuales como en una fuente grande para compartir.
Qué ingredientes se necesitan para hacer postres sin horno
1) Chocotorta
- Galletitas Chocolinas
- Dulce de leche
- Queso crema
- Chocolate semiamargo
2) Tiramisú exprés
- Vainillas
- Queso crema
- Crema de leche
- Esencia de vainilla
- Cacao amargo
- Café instantáneo
- Leche
3) Postre Oreo
- Galletitas Oreo
- Dulce de leche repostero
- Crema batida a punto chantilly
Paso a paso, cómo preparar postres sin horno
Chocotorta
- Procesá las galletitas de chocolate y mezclalas con un poco de leche.
- Mezclá el dulce de leche con el queso crema hasta integrar.
- Armá capas intercalando galletita y relleno.
- Terminá con chocolate semiamargo derretido por encima.
- Llevá a la heladera hasta el momento de servir.
Tiramisú exprés
- Mezclá el queso crema con crema de leche, esencia de vainilla y azúcar impalpable.
- Batí hasta lograr una crema lisa y consistente.
- Prepará el café con agua caliente y un chorrito de leche.
- Mojá las vainillas rápidamente.
- Armá capas de vainillas y crema.
- Espolvoreá cacao amargo y llevá directo a la heladera.
Postre Oreo
- Triturá las galletitas Oreo y mezclalas con un poco de leche.
- Armá una primera capa de galletitas.
- Sumá una capa generosa de dulce de leche repostero.
- Agregá una capa de crema chantilly.
- Repetí hasta completar el recipiente.
- Enfriá varias horas antes de servir.
Julieta lo deja claro al final del video: “Para mí estos postres son mil veces más ricos si están bien fríos”. Y tiene razón. Estas recetas ganan con el reposo y se vuelven aún más cremosas y sabrosas.