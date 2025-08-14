Cómo hacer pastas caseras con solo 2 ingredientes: receta súper fácil y rápida para salvar la cena

Si tenés calabaza en la heladera y un poco de harina, ya estás a un paso de preparar una de las recetas más virales de TikTok. Julieta, de la cuenta casirecetas, compartió este plato que se volvió furor: ñoquis caseros con solo dos ingredientes. Y lo mejor: son fáciles, económicos y se pueden gratinar al horno para un resultado bien gourmet.
Qué ingredientes se necesitan para hacer pastas caseras con 2 ingredientes
Para los ñoquis:
- 300 g de calabaza (cocida y fría)
- 400 g de harina 0000
Para la salsa (opcional pero irresistible):
- 1 diente de ajo
- 1 pedacito de manteca
- 300 ml de crema de leche
- Pimentón dulce, pimienta y sal
- Queso para gratinar (cantidad generosa)
Paso a paso, cómo preparar pastas caseras con 2 ingredientes
- Cociná la calabaza al horno hasta que esté bien tierna. Dejála enfriar antes de usar.
- Procesá o pisá la calabaza hasta obtener un puré liso y sin grumos.
- Sumá la harina al puré y mezclá hasta formar una masa homogénea.
- Espolvoreá harina sobre la mesada, armá un choricito con la masa y cortá los ñoquis.
- Herví agua con sal gruesa y cociná los ñoquis hasta que suban a la superficie.
- Mientras tanto, prepará la salsa: derretí manteca en una sartén y salteá el ajo picado.
- Agregá la crema de leche, el pimentón, sal y pimienta. Cociná hasta que tome cuerpo.
- Pasá los ñoquis a la sartén con un poco de agua de cocción y mezclá bien.
- Si querés un toque extra, sumales queso arriba y gratinalos al horno unos minutos.
- Serví caliente y disfrutá de estas pastas caseras que son un golazo.
Con más de miles de likes, no queda duda: esta receta es una salvación para cualquier cena.