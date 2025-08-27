Cómo hacer pan nube: receta súper facil con solo 2 ingredientes y lista en 15 minutos

El pan nube es una receta que sorprende por su simpleza y versatilidad. Solo lleva dos ingredientes y se cocina en apenas 10 minutos. Su textura es esponjosa, casi aérea, y se puede usar tanto para hacer un sándwich como para acompañar con algo dulce en la merienda.

La propuesta la compartió Mica Méndez (@being.healthy) en su cuenta de TikTok, donde consiguió más de 89 mil likes. En el video explicó que este pan es ideal para quienes buscan opciones más livianas sin resignar sabor.

Así queda el pan nube por dentro.

Qué ingredientes se necesitan para hacer el pan nube

4 huevos

1 cucharada colmada de queso crema light

Con esta cantidad salen aproximadamente dos panes, perfectos para preparar sándwiches individuales.

Este pan es ideal para sándwiches livianos.

Paso a paso, cómo preparar el pan nube

Separá las yemas de las claras y colocalas en dos bowls distintos. Batí las claras hasta lograr un punto nieve bien firme. A las yemas, sumales el queso crema y mezclá hasta que se integren. Incorporá una cucharada de las claras a la mezcla de yemas para alivianar. Luego volcá esa mezcla sobre el resto de las claras e integrá con movimientos envolventes, sin batir de más. Colocá porciones de la preparación sobre una placa para horno previamente engrasada, dándoles forma circular. Cociná en horno precalentado a 200 °C durante 10 minutos.

El resultado es un pan suave y liviano, con una textura que recuerda a una nube. Lo mejor es que podés adaptarlo a tu gusto: sumarle semillas por arriba, usarlo como base para un tostado o rellenarlo con ingredientes dulces como mermelada o miel.