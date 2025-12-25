Cómo hacer pan dulce versión muffins: la innovadora receta para sorprender a la familia en estas Fiestas

En Navidad, el pan dulce divide opiniones, pero también inspira nuevas ideas. En lugar de llevarlo entero a la mesa, esta versión en muffins lo transforma en pequeños bocados esponjosos, aromáticos y fáciles de servir. Son prácticos, rendidores y perfectos para quienes quieren algo distinto sin perder el espíritu navideño.

La receta fue compartida por Sabrina Onorato desde su cuenta @sabrina.recetas, donde suele reinterpretar clásicos con un giro simple y efectivo. Estos muffins conservan el perfume a azahar, la ralladura de naranja y el dulzor justo, pero suman el formato muffin, que los vuelve ideales para compartir, regalar o sumar a la mesa dulce junto a otros postres.

Así quedan los muffins con esta receta.

Qué ingredientes se necesitan para hacer muffins de pan dulce

250 g de manteca pomada

110 g de azúcar

1 cucharada de miel

Ralladura de naranja

3 yemas

3 huevos

330 g de harina 0000

2 cucharaditas de polvo de hornear

1 cucharada de agua de azahar

Chips de chocolate, a gusto

Opcional:

Frutas abrillantadas maceradas 30 minutos en coñac

Estos muffins son muy fáciles de hacer.

Paso a paso, cómo preparar muffins de pan dulce

Batí la manteca pomada con el azúcar hasta lograr una mezcla cremosa. Agregá las yemas y los huevos de a uno, integrando bien. Sumá la miel, la ralladura de naranja y el agua de azahar. Incorporá la harina junto con el polvo de hornear, mezclando sin sobrebatir. Agregá los chips de chocolate pasados previamente por harina. Volcá la mezcla en pirotines colocados dentro de un molde para muffins. Llevá a horno precalentado a 160–180 grados durante unos 20 minutos. Retirá cuando al pinchar con un palillo salga limpio y dejá enfriar.

Estos muffins de pan dulce son una prueba de que los clásicos se pueden reinventar sin perder identidad. Quedan húmedos, fragantes y con ese sabor navideño que todos reconocen al primer bocado.