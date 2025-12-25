Cómo hacer pan dulce versión muffins: la innovadora receta para sorprender a la familia en estas Fiestas

En Navidad, el pan dulce divide opiniones, pero también inspira nuevas ideas. En lugar de llevarlo entero a la mesa, esta versión en muffins lo transforma en pequeños bocados esponjosos, aromáticos y fáciles de servir. Son prácticos, rendidores y perfectos para quienes quieren algo distinto sin perder el espíritu navideño.
La receta fue compartida por Sabrina Onorato desde su cuenta @sabrina.recetas, donde suele reinterpretar clásicos con un giro simple y efectivo. Estos muffins conservan el perfume a azahar, la ralladura de naranja y el dulzor justo, pero suman el formato muffin, que los vuelve ideales para compartir, regalar o sumar a la mesa dulce junto a otros postres.
Qué ingredientes se necesitan para hacer muffins de pan dulce
- 250 g de manteca pomada
- 110 g de azúcar
- 1 cucharada de miel
- Ralladura de naranja
- 3 yemas
- 3 huevos
- 330 g de harina 0000
- 2 cucharaditas de polvo de hornear
- 1 cucharada de agua de azahar
- Chips de chocolate, a gusto
Opcional:
- Frutas abrillantadas maceradas 30 minutos en coñac
Paso a paso, cómo preparar muffins de pan dulce
- Batí la manteca pomada con el azúcar hasta lograr una mezcla cremosa.
- Agregá las yemas y los huevos de a uno, integrando bien.
- Sumá la miel, la ralladura de naranja y el agua de azahar.
- Incorporá la harina junto con el polvo de hornear, mezclando sin sobrebatir.
- Agregá los chips de chocolate pasados previamente por harina.
- Volcá la mezcla en pirotines colocados dentro de un molde para muffins.
- Llevá a horno precalentado a 160–180 grados durante unos 20 minutos.
- Retirá cuando al pinchar con un palillo salga limpio y dejá enfriar.
Estos muffins de pan dulce son una prueba de que los clásicos se pueden reinventar sin perder identidad. Quedan húmedos, fragantes y con ese sabor navideño que todos reconocen al primer bocado.