Freddo volvió a captar la atención de las redes sociales y de la mesa navideña con una propuesta que combina tradición y audacia: el Pan Dulce Helado. La heladería, con presencia en todo el país, lanzó esta edición limitada como una reinterpretación fresca de uno de los clásicos infaltables de Navidad, y el resultado no tardó en volverse viral.

La novedad comenzó a circular con fuerza en TikTok, donde usuarios muestran el producto, comentan su sabor y debaten su precio. Los videos acumulan miles de reproducciones y despertaron la curiosidad de quienes buscan una alternativa distinta para cerrar las celebraciones de fin de año.

Lejos de tratarse de un simple postre helado, la propuesta está pensada como una experiencia de sabor. La base es un helado cremoso sabor “pan dulce”, una apuesta poco habitual que intenta replicar las notas características del panificado tradicional, como la manteca y el agua de azahar.

Cuánto cuesta el Pan Dulce Helado de Freddo que es furor y pesa más de 1 kilo

Para sumar textura y reforzar el vínculo con la receta clásica, el producto incluye un sembrado de frutos secos tostados:

Almendras

Avellanas

Pistachos

Estas se acompañan con una salsa gourmet. Esta salsa incorpora cáscaras de naranja, en un guiño directo a la fruta abrillantada, junto con nueces e hilos de chocolate semiamargo, logrando un equilibrio entre dulzor y acidez. También existe una variante que reemplaza las nueces por pistachos.

Cuánto cuesta el pan dulce helado de Freddo

En cuanto a la presentación, el Pan Dulce Helado respeta la estética navideña: tiene forma de cilindro alto, similar a una torta, y está pensado para llevar directamente a la mesa y cortar en porciones. Según la información oficial de la marca, pesa más de un kilo y rinde alrededor de 12 porciones.

El precio fue uno de los aspectos más comentados en redes sociales. El producto se vende a $63.000, una cifra elevada para un postre, pero alineada con el segmento premium al que apunta. En ese rango, compite con pan dulces artesanales de panaderías y confiterías reconocidas, que en muchos casos manejan valores similares, aunque es más caro que otros más tradicionales como el famoso Pan Dulce de Plaza Mayor.