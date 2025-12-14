Cuánto cuesta el Pan Dulce de Es Ruiz que viene en estuche metálico

Se acercan las fiestas y la variedad de propuestas gastronómicas para la mesa del brindis es tan grande como vasta es la oferta de panaderías, pastelerías y confiterías de Buenos Aires. La discusión acerca de cuál es el mejor pan dulce porteño es totalmente subjetivo pero, hay que decirlo, algunos nombres, suelen repetirse más que otros.

El pan dulce de Es Ruiz y su edición limitada

Es Ruiz es una de las pastelerías más nombradas cuando se habla de “maestros del pan dulce”. Está situada en el corazón del barrio de Caballito y tiene años de historia.

“Es Ruiz La Pastelería nos recibe con la sensación de estar en un lugar diferente. Con líneas puras, colores únicos y texturas que a simple vista queremos entender para luego llevarnos con nosotros. La pastelería internacional que nos brinda un Maestro Pastelero como Eduardo Ruiz nos hace querer volver antes de irnos", reza la descripción del lugar, el preferida de muchos y que, para Navidad 2025, ofrece una propuesta deliciosa y... funcional.

Cómo es y cuánto cuesta el pan dulce de Es Ruiz para Navidad 2025

Según cuentan en la pastelería, el pan dulce se elabora con “un método cuidado que lleva 4 generaciones” y se caracteriza por “tener una textura húmeda y 450 gramos de frutas seleccionadas por cada kilo de pan dulce”.

Así, este pan dulce está relleno de almendras finamente tostadas, nueces, castañas de cajú, avellanas, frutas confitadas, pasas de uvas maceradas en ron y cáscara de naranja confitada artesanalmente. Además, está decorado con frutos secos y frutas confitadas.

“Las especialidades que el Maestro nos brinda en esta fecha, son la opción original que estás buscando para regalar en esta época del año”, aseguran.

En medio del enorme abanico de presentaciones se destaca la clásica edición limitada de estuches metálicos. “Elegantes y prácticos, confeccionados para acompañar las especialidades de fin de año de Es Ruiz”, señalan.

Hay tres opciones de pan dulce de 1 kg, con su correspondiente estuche metálico y bolsa reutilizable: