Recetas del Corazón: adultos mayores elaboran pan dulce entre historias y afectos

El Centro Municipal de Día para Personas Mayores “De Cara al Sol” fue escenario de “Recetas del Corazón: El Encuentro del Pan Dulce”, iniciativa de la Secretaría de Desarrollo Humano que buscó recuperar saberes tradicionales y generar un espacio de encuentro donde la memoria emotiva y la cocina se convierten en vehículos de vínculo y bienestar.

Recetas del Corazón: adultos mayores elaboran pan dulce

La actividad invitó a los participantes a revivir la tradición del pan dulce, compartiendo recetas familiares, secretos transmitidos de generación en generación y anécdotas de celebraciones pasadas.

El panadero Calixto Pedroza junto a la Viceintendente Julieta Carrazza.

Guiados por el maestro panadero Calixto Pedroza, los adultos mayores aprendieron técnicas de amasado, tiempos de levado e ingredientes, adaptando la preparación a sus propios ritmos y conocimientos previos.

El proceso de elaboración se realizó en grupos pequeños, fomentando colaboración, diálogo y acompañamiento mutuo. Mientras los panes se horneaban, la jornada continuó con una merienda compartida que permitió seguir conversando y fortaleciendo los lazos entre los asistentes.

La viceintendenta Julieta Carrazza y el secretario de Desarrollo Humano, Juan Ignacio Olano.

En la segunda etapa, los participantes se encargaron del envasado y decoración de los pan dulces, aportando creatividad y estilo propio a cada unidad. Los productos formarán parte de la fiesta “Siga el Baile” y del cierre de talleres del Área de Adultos Mayores, simbolizando memoria, afecto y construcción colectiva de vínculos.

La iniciativa reafirma el compromiso del Gobierno local con el bienestar, la participación activa y la valorización de cada trayectoria de vida.