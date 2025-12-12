Vía Gualeguaychú / Historias de vida

Recetas del Corazón: adultos mayores elaboran pan dulce entre historias y afectos

Una propuesta que combinó cocina, recuerdos y encuentro comunitario reuniendo a personas mayores en una jornada cargada de emociones y tradiciones.

Cecilia Martínez
Cecilia Martínez

12 de diciembre de 2025,

Recetas del Corazón: adultos mayores elaboran pan dulce entre historias y afectos
Recetas del Corazón: adultos mayores elaboran pan dulce

El Centro Municipal de Día para Personas Mayores “De Cara al Sol” fue escenario de “Recetas del Corazón: El Encuentro del Pan Dulce”, iniciativa de la Secretaría de Desarrollo Humano que buscó recuperar saberes tradicionales y generar un espacio de encuentro donde la memoria emotiva y la cocina se convierten en vehículos de vínculo y bienestar.

Recetas del Corazón: adultos mayores elaboran pan dulce
Recetas del Corazón: adultos mayores elaboran pan dulce

La actividad invitó a los participantes a revivir la tradición del pan dulce, compartiendo recetas familiares, secretos transmitidos de generación en generación y anécdotas de celebraciones pasadas.

El panadero Calixto Pedroza junto a la Viceintendente Julieta Carrazza.
El panadero Calixto Pedroza junto a la Viceintendente Julieta Carrazza.

Guiados por el maestro panadero Calixto Pedroza, los adultos mayores aprendieron técnicas de amasado, tiempos de levado e ingredientes, adaptando la preparación a sus propios ritmos y conocimientos previos.

El proceso de elaboración se realizó en grupos pequeños, fomentando colaboración, diálogo y acompañamiento mutuo. Mientras los panes se horneaban, la jornada continuó con una merienda compartida que permitió seguir conversando y fortaleciendo los lazos entre los asistentes.

La viceintendenta Julieta Carrazza y el secretario de Desarrollo Humano, Juan Ignacio Olano.
La viceintendenta Julieta Carrazza y el secretario de Desarrollo Humano, Juan Ignacio Olano.

En la segunda etapa, los participantes se encargaron del envasado y decoración de los pan dulces, aportando creatividad y estilo propio a cada unidad. Los productos formarán parte de la fiesta “Siga el Baile” y del cierre de talleres del Área de Adultos Mayores, simbolizando memoria, afecto y construcción colectiva de vínculos.

Recetas del Corazón: adultos mayores elaboran pan dulce
Recetas del Corazón: adultos mayores elaboran pan dulce

La iniciativa reafirma el compromiso del Gobierno local con el bienestar, la participación activa y la valorización de cada trayectoria de vida.

Temas Relacionados

MÁS DE Historias de vida
Rumbos
VER MÁS
Vía Libre
VER MÁS
Streaming
VER MÁS
Entretenimiento
VER MÁS
Estilo
VER MÁS
Urbano
VER MÁS
Gourmet
VER MÁS