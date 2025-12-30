Cómo hacer pan dulce de chipa: la receta perfecta para los fanáticos de lo salado

Cuando llegan las Fiestas, el pan dulce aparece sin pedir permiso. Pero no todos son del team dulce. Para quienes prefieren lo salado, esta reversión en clave chipa se volvió viral por una razón clara: mantiene la forma clásica del pan dulce, pero por dentro es puro queso, fécula de mandioca y sabor intenso.

La receta fue compartida por Guido Moze, de la cuenta @laparradedios, y propone un cruce tan simple como efectivo: el alma elástica y húmeda del chipá con la estética festiva del pan dulce. Ideal para cortar en rodajas, servir tibio y acompañar una picada o el brindis.

Así queda el pan dulce de chipa.

Qué ingredientes se necesitan para hacer pan dulce de chipa

300 g de fécula de mandioca

100 cc de leche

50 cc de jugo de naranja

1 huevo

50 g de manteca

10 g de sal fina

300 g de queso (ideal tipo provoleta)

1 salamín picado

1 molde de pan dulce de 500 g

El queso es clave: cuanto más sabroso, mejor resultado. La receta no lleva levadura ni harina de trigo.

Esta receta está lista en simples pasos.

Paso a paso, cómo preparar pan dulce de chipa

Colocá la manteca pomada en un bol. Agregá la sal fina y pisá hasta integrar. Sumá el jugo de naranja y la leche. Incorporá el huevo y mezclá bien. Agregá la fécula de mandioca de a poco. Sumá el queso rallado en cantidad generosa. Integrá todos los ingredientes sin amasar. Agregá el salamín picado y mezclá suavemente. Volcá la preparación en un molde de pan dulce. Emparejá la superficie con una espátula. Llevá a horno precalentado a 200 °C. Cociná durante unos 30 minutos, hasta dorar. Retirá y dejá reposar unos minutos antes de desmoldar.

El resultado es un pan húmedo, elástico y bien cargado de sabor, con ese perfume a queso fundido que avisa desde lejos que no es un pan dulce tradicional.