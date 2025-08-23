Cómo hacer pan de queso sin harina: la receta saludable y con cuatro ingredientes

Las redes sociales ayudan a buscar recetas prácticas y al alcance de la mano para los que no son expertos en la cocina. A la hora de pensar en un acompañante para el mate o alguna infusión, las preparaciones de panadería son las ideales.

El chipa o en su defecto pan de queso son los favoritos de todos los amantes de las comidas saladas. Estos no solo son para el desayuno, la merienda o colación, sino que son ideales para agregar a una picada y disfrutar la preparación de queso, el ingrediente que es un plus y exquisito.

Sin embargo, si comes sin tacc o no consumís harina, debes privarte de esta delicia. Pero eso tiene solución, la usuaria de Instagram @fispsalud mostró su receta sin harina para hacer pan de queso y no perderte de comer este exquisito plato en casa.

Una idea para cocinar casero, rápido y con pocos ingredientes. Además, el queso nunca falla y es favorito de todo en cualquier versión.

Cómo hacer pan de queso sin gluten en casa

Ingredientes:

1 taza de leche en polvo descremada

1 cdita de polvo de hornear

1/3 taza de queso rallado

2 huevos

Queso fresco a gusto (opcional y para aumentar su sabor).

El paso a paso para hacer en casa pancitos de queso sin harina

En un recipiente, mezclar la leche en polvo, el polvo de hornear, el queso rallado y los huevos. Revolver todo con una cuchara.

Si querés más queso le podes agregar de otro tipo en cubos y volver a mezclar la masa con la cuchara

Colocar en una fuente para horno sin nada debajo y llevar a un horno a 180 grados por 10 o 15 minutos. Una vez que están dorados, sacar y dejar enfriar antes de probar.

Listo para compartir o llevar en un recipiente al trabajo o la escuela.