Vía Gourmet / Recetas

Cómo hacer pan de queso sin harina: la receta saludable y con cuatro ingredientes

La usuaria de Instagram @fispsalud mostró el paso a paso para hacer esta receta sin gluten en casa.

Magdalena Rodríguez Castro
Magdalena Rodríguez Castro

23 de agosto de 2025,

Cómo hacer pan de queso sin harina: la receta saludable y con cuatro ingredientes
Cómo hacer pan de queso sin harina: la receta saludable y con cuatro ingredientes

Las redes sociales ayudan a buscar recetas prácticas y al alcance de la mano para los que no son expertos en la cocina. A la hora de pensar en un acompañante para el mate o alguna infusión, las preparaciones de panadería son las ideales.

El chipa o en su defecto pan de queso son los favoritos de todos los amantes de las comidas saladas. Estos no solo son para el desayuno, la merienda o colación, sino que son ideales para agregar a una picada y disfrutar la preparación de queso, el ingrediente que es un plus y exquisito.

Sin embargo, si comes sin tacc o no consumís harina, debes privarte de esta delicia. Pero eso tiene solución, la usuaria de Instagram @fispsalud mostró su receta sin harina para hacer pan de queso y no perderte de comer este exquisito plato en casa.

Una idea para cocinar casero, rápido y con pocos ingredientes. Además, el queso nunca falla y es favorito de todo en cualquier versión.

Cómo hacer pan de queso sin gluten en casa
Cómo hacer pan de queso sin gluten en casa

Cómo hacer pan de queso sin gluten en casa

Ingredientes:

  • 1 taza de leche en polvo descremada
  • 1 cdita de polvo de hornear
  • 1/3 taza de queso rallado
  • 2 huevos
  • Queso fresco a gusto (opcional y para aumentar su sabor).
Cómo hacer pan de queso sin gluten en casa
Cómo hacer pan de queso sin gluten en casa

El paso a paso para hacer en casa pancitos de queso sin harina

  • En un recipiente, mezclar la leche en polvo, el polvo de hornear, el queso rallado y los huevos. Revolver todo con una cuchara.
  • Si querés más queso le podes agregar de otro tipo en cubos y volver a mezclar la masa con la cuchara
  • Colocar en una fuente para horno sin nada debajo y llevar a un horno a 180 grados por 10 o 15 minutos. Una vez que están dorados, sacar y dejar enfriar antes de probar.

Listo para compartir o llevar en un recipiente al trabajo o la escuela.

Temas Relacionados

MÁS DE Recetas
Streaming
VER MÁS
Entretenimiento
VER MÁS
Estilo
VER MÁS