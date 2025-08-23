Cómo hacer pan de queso sin harina: la receta saludable y con cuatro ingredientes

Las redes sociales ayudan a buscar recetas prácticas y al alcance de la mano para los que no son expertos en la cocina. A la hora de pensar en un acompañante para el mate o alguna infusión, las preparaciones de panadería son las ideales.
El chipa o en su defecto pan de queso son los favoritos de todos los amantes de las comidas saladas. Estos no solo son para el desayuno, la merienda o colación, sino que son ideales para agregar a una picada y disfrutar la preparación de queso, el ingrediente que es un plus y exquisito.
Sin embargo, si comes sin tacc o no consumís harina, debes privarte de esta delicia. Pero eso tiene solución, la usuaria de Instagram @fispsalud mostró su receta sin harina para hacer pan de queso y no perderte de comer este exquisito plato en casa.
Una idea para cocinar casero, rápido y con pocos ingredientes. Además, el queso nunca falla y es favorito de todo en cualquier versión.
Cómo hacer pan de queso sin gluten en casa
Ingredientes:
- 1 taza de leche en polvo descremada
- 1 cdita de polvo de hornear
- 1/3 taza de queso rallado
- 2 huevos
- Queso fresco a gusto (opcional y para aumentar su sabor).
El paso a paso para hacer en casa pancitos de queso sin harina
- En un recipiente, mezclar la leche en polvo, el polvo de hornear, el queso rallado y los huevos. Revolver todo con una cuchara.
- Si querés más queso le podes agregar de otro tipo en cubos y volver a mezclar la masa con la cuchara
- Colocar en una fuente para horno sin nada debajo y llevar a un horno a 180 grados por 10 o 15 minutos. Una vez que están dorados, sacar y dejar enfriar antes de probar.
Listo para compartir o llevar en un recipiente al trabajo o la escuela.