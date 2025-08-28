Vía Gourmet / Recetas

Cómo hacer masa para empanadas sin gluten: receta fácil con solo 3 ingredientes

Con esta receta vas a poder hacer una versión sin gluten, fácil y con solo tres ingredientes para la masa.

Shaiel Teran Velazquez
Shaiel Teran Velazquez

28 de agosto de 2025,

Las empanadas son de esos platos que nunca fallan: perfectas para una juntada, una cena rápida o un domingo en familia. Pero quienes no consumen gluten suelen tener dificultades para encontrar opciones ricas y prácticas.

La creadora de contenidos Camila, de la cuenta @butnotcabello en TikTok, sorprendió a su comunidad mostrando cómo preparar una masa sin gluten con apenas tres ingredientes y el resultado se volvió viral.

Qué ingredientes se necesitan para hacer las empanadas sin gluten

Para la masa:

  • 500 g de puré de papa (papas cocidas y pisadas)
  • 120 a 180 g de maicena (agregar de a poco hasta lograr la textura)
  • Sal a gusto

Para el relleno de humita:

  • 1 lata de choclo en granos (escurrido)
  • 2 cebollas medianas picadas
  • 1 diente de ajo picado
  • 270 ml de leche
  • 40 g de manteca
  • 20 g de Maizena
  • 200 g de queso rallado
  • Sal, pimienta y nuez moscada a gusto
Paso a paso, cómo preparar empanadas sin gluten

  1. Pelar y cortar las papas en cubos. Cocinar en agua hasta que estén tiernas, escurrir y pisar para lograr un puré sin grumos.
  2. Agregar la sal y la maicena de a poco hasta obtener una masa suave y maleable. Dejar reposar en heladera 15 minutos.
  3. Formar un “chorizo” con la masa, cortar en 12 porciones y estirar entre dos plásticos hasta lograr discos de 12 cm de diámetro.
  4. Para el relleno, rehogar la cebolla y el ajo en aceite. Aparte, preparar una salsa blanca con manteca, Maizena y leche.
  5. Integrar la salsa con el sofrito, sumar el choclo y el queso rallado. Condimentar con sal, pimienta y nuez moscada.
  6. Rellenar los discos, cerrar bien las empanadas y cocinarlas al horno hasta que estén doradas.

Con esta receta tenés una alternativa sin gluten que respeta la esencia de la empanada casera: masa tierna, relleno cremoso y mucho sabor.

