Cómo hacer masa para empanadas sin gluten: receta fácil con solo 3 ingredientes

Las empanadas son de esos platos que nunca fallan: perfectas para una juntada, una cena rápida o un domingo en familia. Pero quienes no consumen gluten suelen tener dificultades para encontrar opciones ricas y prácticas.
La creadora de contenidos Camila, de la cuenta @butnotcabello en TikTok, sorprendió a su comunidad mostrando cómo preparar una masa sin gluten con apenas tres ingredientes y el resultado se volvió viral.
Qué ingredientes se necesitan para hacer las empanadas sin gluten
Para la masa:
- 500 g de puré de papa (papas cocidas y pisadas)
- 120 a 180 g de maicena (agregar de a poco hasta lograr la textura)
- Sal a gusto
Para el relleno de humita:
- 1 lata de choclo en granos (escurrido)
- 2 cebollas medianas picadas
- 1 diente de ajo picado
- 270 ml de leche
- 40 g de manteca
- 20 g de Maizena
- 200 g de queso rallado
- Sal, pimienta y nuez moscada a gusto
Paso a paso, cómo preparar empanadas sin gluten
- Pelar y cortar las papas en cubos. Cocinar en agua hasta que estén tiernas, escurrir y pisar para lograr un puré sin grumos.
- Agregar la sal y la maicena de a poco hasta obtener una masa suave y maleable. Dejar reposar en heladera 15 minutos.
- Formar un “chorizo” con la masa, cortar en 12 porciones y estirar entre dos plásticos hasta lograr discos de 12 cm de diámetro.
- Para el relleno, rehogar la cebolla y el ajo en aceite. Aparte, preparar una salsa blanca con manteca, Maizena y leche.
- Integrar la salsa con el sofrito, sumar el choclo y el queso rallado. Condimentar con sal, pimienta y nuez moscada.
- Rellenar los discos, cerrar bien las empanadas y cocinarlas al horno hasta que estén doradas.
Con esta receta tenés una alternativa sin gluten que respeta la esencia de la empanada casera: masa tierna, relleno cremoso y mucho sabor.