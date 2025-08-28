Cómo hacer masa para empanadas sin gluten: receta fácil con solo 3 ingredientes

Las empanadas son de esos platos que nunca fallan: perfectas para una juntada, una cena rápida o un domingo en familia. Pero quienes no consumen gluten suelen tener dificultades para encontrar opciones ricas y prácticas.

La creadora de contenidos Camila, de la cuenta @butnotcabello en TikTok, sorprendió a su comunidad mostrando cómo preparar una masa sin gluten con apenas tres ingredientes y el resultado se volvió viral.

Empanadas sin gluten.

Qué ingredientes se necesitan para hacer las empanadas sin gluten

Para la masa:

500 g de puré de papa (papas cocidas y pisadas)

120 a 180 g de maicena (agregar de a poco hasta lograr la textura)

Sal a gusto

Para el relleno de humita:

1 lata de choclo en granos (escurrido)

2 cebollas medianas picadas

1 diente de ajo picado

270 ml de leche

40 g de manteca

20 g de Maizena

200 g de queso rallado

Sal, pimienta y nuez moscada a gusto

Estas empanadas son la opción perfecta para los celíacos.

Paso a paso, cómo preparar empanadas sin gluten

Pelar y cortar las papas en cubos. Cocinar en agua hasta que estén tiernas, escurrir y pisar para lograr un puré sin grumos. Agregar la sal y la maicena de a poco hasta obtener una masa suave y maleable. Dejar reposar en heladera 15 minutos. Formar un “chorizo” con la masa, cortar en 12 porciones y estirar entre dos plásticos hasta lograr discos de 12 cm de diámetro. Para el relleno, rehogar la cebolla y el ajo en aceite. Aparte, preparar una salsa blanca con manteca, Maizena y leche. Integrar la salsa con el sofrito, sumar el choclo y el queso rallado. Condimentar con sal, pimienta y nuez moscada. Rellenar los discos, cerrar bien las empanadas y cocinarlas al horno hasta que estén doradas.

Con esta receta tenés una alternativa sin gluten que respeta la esencia de la empanada casera: masa tierna, relleno cremoso y mucho sabor.